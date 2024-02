Todo listo para Pali Aike Trail 2024

Este lunes 19 de febrero comenzó la entrega de kit deportivos del «Pali Aike Trail» 2024 en el Módulo Central de Zona Franca, en la Sala Zonaustral, al lado de la Pista de Patinaje, y se extenderá también al martes 20 de febrero, en los mismos horarios que la Exposición.

Los trescientos competidores que darán vida a la segunda edición del “Pali Aike Trail” este sábado 24 de febrero en el Parque Nacional Pali Aike, deberán ir a retirar el kit deportivo, ocasión en la que conocerán más sobre el área protegida de CONAF Magallanes, el recorrido de cada una de las categorías (7K, 17K y 25K), entre otros detalles.

“Estamos muy contentos porque en sólo cinco días se completaron los trescientos cupos para el certamen deportivo que organizamos como Ilustre Municipalidad de San Gregorio. Esta gran convocatoria nos demuestra que el Pali Aike Trail, ya en su segunda edición, se consolida como un evento deportivo que despierta gran interés en Magallanes, e incluso en la Patagonia argentina. Ya está todo listo para este sábado, será un gran evento cultural deportivo, lo que nos permitirá seguir potenciando nuestra comuna desde el turismo y el deporte”, aseguró Jeannette Andrade Ruiz, alcaldesa de San Gregorio.

El “Pali Aike Trail” es un evento que tiene un espacio ya en el calendario de deportistas, dado que es el único certamen deportivo donde los participantes podrán recorrer senderos repletos de cráteres y campos de lava, lo que conforma paisajes lunares especiales.

Naddia Nahuelquen fue a retirar su kit deportivo para la carrera categoría 7K e indicó que “por las redes sociales me enteré de este evento deportivo y como yo corro me interesé. Nunca he practicado la disciplina trail, así que será la primera vez en Pali Aike. Me gustan los desafíos, quiero vivir esta nueva experiencia. Este evento es muy atractivo para mí porque está afuera de la ciudad, en un Parque maravilloso que tampoco conozco. Estoy muy ansiosa y con todas las ganas”.

En tanto, Mario Espicel, es otro participante del Pali Aike Trail 2024 pero sí conoce el certamen deportivo: “el año pasado corrí el Pali Aike Trail por primera vez y ahora volví a inscribirme rápidamente. Siempre es novedoso y entretenido ir a correr a un Parque Nacional y es de esperar que todo resulte bien”.

Cabe señalar que, debido al gran interés, se abrió una categoría nueva de 25K, que inicia la administración del Parque Nacional, luego continúa hacia Laguna Ana, avanzando por la Cueva Pali Aike y luego recorrerá un sendero geológico compuesto por rocas volcánicas, concluyendo en la zona de merienda y estacionamiento que está próximo a la Cueva Pali Aike.