Una de las dos senderistas rescatadas en ruta de Lago Windhond: “Gracias a Dios estamos vivas”

– Tras diversas gestiones de autoridades y equipos de emergencia que integran el Cogrid de la Provincia Antártica Chilena, ambas excursionistas fueron rescatadas por un helicóptero del Grupo Aeronaval Sur de la Armada de Chile. Delegada María Luisa Muñoz agradeció a las instituciones involucradas en las labores y reforzó el llamado a tomar las mayores precauciones al realizar senderismo por las rutas de Isla Navarino.

Alivio, agradecimiento y felicidad colman el rostro de Sofía Muñoz a las afueras del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams. Hace un par de horas atrás, la mujer de 60 años y su amiga fueron rescatadas en helicóptero por parte del Grupo Aeronaval Sur de la Armada de Chile, luego de no haberse reportado su retorno desde el circuito de senderismo de Lago Windhond en la fecha indicada, lo que había obligado a activar un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) Provincial.

Debido a una descompensación de su acompañante en la cuarta noche de la expedición iniciada el 18 de febrero pasado, ambas decidieron no llegar hasta el refugio Charles, ubicado en las inmediaciones del mencionado lago y punto más alejado de la ruta donde excursionistas normalmente acampan. En desmedro de ello, y para mayor seguridad, optaron por comenzar, al día siguiente, el retorno a Puerto Williams mediante la misma ruta realizada en el trayecto de ida, es decir, a través del valle Ukika.

La experimentada senderista residente de Villarrica menciona que en ningún momento perdieron la ruta. Además, estaban preparadas con vestimenta, equipamiento y raciones de comida necesarias, y las condiciones meteorológicas no les fueron adversas al encontrarse en zonas de bosque y turbas. Sin embargo, el estado de salud de su acompañante no les permitió seguir caminando de la manera adecuada en el regreso a la capital provincial, por lo que consignaron que no alcanzarían a llegar en la fecha previamente programada, el 25 de febrero pasado.

“Avanzamos como 500 metros y tuvimos que acampar de nuevo. Seguimos un poco más, 500 metros más, y ahí ya no podía ni ir a buscar a alguien ni dejarla sola, porque no estaba en condiciones tampoco (…). El problema fue el agotamiento, porque le falló a ahí. Ella se descompensó. Y gracias a Dios no fue más tampoco. Fue deshidratación, un poco de desorientación, pero gracias a Dios podía caminar. Lento, pero podía caminar. Si hubiera sido una fractura o algo así hubiera sido más difícil”, dice Sofía.

Pese a los inconvenientes, la mujer de sesenta años nunca perdió la fe en que iban a ser rescatadas. Escogió sitios de campamento en altura para mayor visibilidad, creó una señal de SOS con troncos de árboles y puso el cubremochila en el centro. Después de nueve noches desde el inicio de la caminata, finalmente el helicóptero las encontró hoy martes 27 de febrero, tras intensas coordinaciones que autoridades locales y regionales estaban desarrollando desde el día anterior, cuando se inició el Cogrid Provincial encabezado por la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz.

Poco antes que aterrizara el transporte aéreo, Sofía recuerda que hubo minutos de incertidumbre, ya que ambas lo escuchaban pero no lo veían. “Terminé de desarmar la carpa bien, guardé las cosas en la mochila con tranquilidad y ya no se escuchaba nada. Después de unos 20 minutos volvimos a escuchar, pero no se veía de dónde podía venir algo. De repente lo vimos cerca del cerro Betinelli, pero se iba por detrás de donde estábamos nosotras y finalmente aparecieron, así que fue una gran alegría que nos vieran y pudieran bajar sin dificultades. Estábamos en una parte alta para que fuera fácil que pudieran aterrizar también. Entre un turbal y otro había un espacio para quedarse”, detalla emocionada.

Tras escasos minutos de vuelo, el helicóptero aterrizó en el hangar naval de Puerto Williams, desde donde fueron trasladadas por una ambulancia hasta el mencionado recinto hospitalario. La excursionista no escondió su agradecimiento ante la labor cumplida e incluso inmortalizó con fotografías al equipo que las rescató. Además, se mostró totalmente agradecida de todas las instituciones que colaboraron en la búsqueda a través del Cogrid Provincial: Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, Armada de Chile, Municipalidad de Cabo de Hornos, IV Comisaría de Carabineros, Policía de Investigaciones, Hospital Comunitario Cristina Calderón y Primera Compañía de Bomberos “Arturo Prat”. “Es muy gratificante saber que las instituciones uniformadas están bien preparadas para ayudarnos en estas situaciones imprevistas y de emergencia”, agrega.

Ante la pregunta respecto a si espera volver a Isla Navarino para realizar la ruta de senderismo hacia el lago Windhond que no logró completar, Sofía es tajante: “siempre, mil veces volvería a esta isla que es maravillosa”, para luego agregar que lo sucedido “desgraciadamente son emergencias, accidentes que pasan y que la salud de mi compañera no nos apañó mucho en poder salir de esto bien, pero gracias a Dios estamos vivas”.

Refuerzan llamado de precaución

Hoy, luego que el Cogrid Provincial haya sido activado en la noche anterior, comenzaron las acciones y coordinaciones de búsqueda y rescate de las dos ciudadanas chilenas de 60 y 51 años de edad. Mientras voluntarios de Bomberos y funcionarios de Carabineros iniciaron desde tempranas horas la búsqueda terrestre, se esperaba el arribo de un avión de la Fach que trasladaría a funcionarios del Gope y el Cuerpo de Socorro Andino a Puerto Williams para intensificar estas labores. Sin embargo, producto del hallazgo de ambas por parte del helicóptero naval, no fue necesaria la concurrencia de las entidades mencionadas.

Tras el arribo del helicóptero al hangar naval, la delegada Muñoz agradeció a todas las instituciones involucradas en las labores. “Desde el día de ayer que estamos coordinando a nivel regional y culminó con la llegada del helicóptero con el equipo de la Armada que pudo hacer el sobrevuelo, logrando encontrarlas y poder traerlas acá. Para nosotros igual es una buena noticia porque hoy día se van a poder reencontrar con sus familiares”, sostuvo.

Frente a los cinco rescates de alta connotación que ha habido durante la actual temporada, la máxima autoridad provincial reforzó el llamado de precaución a las personas que decidan recorrer los senderos de Isla Navarino. “Volvemos a reiterar el resguardo. Principalmente hay que cuidar la salud y seguridad de cada uno. Lo ideal es que consideren guías locales si no son experimentados. Y si lo son, contar con un buen equipo para poder pernoctar. Las condiciones en este lugar son bastante variables, por lo tanto, tenemos que estar súper sujetos al clima, que también es una condición bastante importante a considerar al inicio del trekking. Lo primero que tiene que hacer cualquier turista que dé inicio a cualquier circuito, es anotarse con Carabineros. Lo importante es dar lo máximo de datos para poder activar el rescate en caso de que se tuviese que dar inicio”, profundizó.

Cabe recordar que el circuito de senderismo de Lago Windhond, perteneciente a las Rutas Patrimoniales del Ministerio de Bienes Nacionales, tiene una longitud de 41 kilómetros, desde el inicio hasta su término. Equivale a 21 horas de caminata, es decir, tres o cuatro días de viaje. Dependiendo de las condiciones físicas o meteorológicas, se puede realizar a través del valle Ukika -zona más llana, por donde caminaron las dos excursionistas rescatadas-, o también por el área montañosa que recorre parte del circuito de los Dientes de Navarino y se desvía hacia el sur a través del monte Betinelli hasta llegar al refugio Charles, ubicado en un bosque a orillas del mencionado lago.