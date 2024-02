Visitez la Patagonie, le dernier Sud de la planète

La Patagonie, tout au sud du continent américain, à cheval sur 5 provinces argentines (Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz et la Terre de Feu) et 2 provinces chiliennes (Aysen et Magellan), est telle qu’on la rêve: une Patagonie faite de steppes arides à l’infini peuplées de moutons et de guanacos, avec des longues routes solitaires donnant sur quelques-uns des massifs les plus spectaculaires de la planète, comme celui du Fitz Roy, du parc national du Torres del Paine ou le mont Sarmiento au sud de la Terre de Feu, des calottes glaciaires aux langues bleutées se jetant dans des lacs, tel le glacier Perito Moreno, coté argentin.

Sans oublier le littoral de la Patagonie, avec des villes modernes comme Punta Arenas dans le mytique detroit de Magellan, ou la cote argentine de Santa Cruz, qui recèle pourtant les joyaux naturels de Monte León ou de la Ría Deseado, et les trésors d’histoire et d’hospitalité de Puerto San Julián, aussi que a Puerto Natales ou la ville de Porvenir dans la Terre de Feu.

La Patagonie se situe à l’extrême sud du Chile et l’Argentine. C’est une destination magique qui a le vent en poupe actuellement, et pour cause, le dépaysement y est complet ! Terre de contrastes, vous y trouverez aussi bien d’immenses steppes arides, qu’une végétation exubérante et verdoyante, des cascades puissantes aux eaux claires, et une lumière particulière du soleil couchant. Les amateurs d’équitation pourront effectuer des randonnées à cheval comme de véritable gauchos de la pampa patagonienne. L’occasion de découvrir des sentiers escarpés ou dissimulés et donc de s’éloigner des chemins touristiques. N’hésitez pas à pousser jusqu’à Ushuaia ou Puerto Williams, les villes le plus au sud du continent américain.

L’importante superficie de la Patagonie et son relief contrasté expliquent la grande diversité des paysages, des lacs aux forêts andines, en passant par les glaciers et les steppes balayées par les vents.

Trois milieux naturels contrastés composent la Patagonie :

– sur le versant ouest des Andes, s’élèvent des massifs montagneux, couverts d’une végétation dense

– à l’intérieur des terres, entrecoupées de profondes dépressions, se déploient les fameuses mesetas, immenses steppes semi-arides et poussiéreuses des plateaux patagons, dont l’altitude oscille entre 1500m au pied de la Cordillère et 700m aux abords de l’Atlantique ou du Pacifique, et où seule subsiste une végétation clairsemée de buissons, de calafate et de coirón.

– sur les côtes de deux óceans, le littoral est marqué par les accidents géologiques, déroulant des côtes sauvages et déchirées où se cachent d’agréables petites villes portuaires