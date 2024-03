31 de Marzo de 2024, día de las Regiones | Edmundo Leiva Seguel





El día de las Regiones, nació casi de manera artificial en un encuentro nacional de Estudios Regionales del Consejo de Rectores, realizado en Temuco el año 2008, instaurándose como un esfuerzo más por sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la descentralización en nuestro país.



Quizas si como en todas las materias relacionadas con este particular proceso público, aún sigue siendo un día poco conocído y poco difundido.



Sin embargo, para quienes comprenden la relevancia que tiene para el desarrollo de los territorios la necesaria transferencia de mayor poder político, administrativo y económico, hacia las regiones, hoy 31 de marzo no es un día menor. Es un día muy importante.



En los ultimos años, la descentralización, como proceso de caracter «técnico» de transferencia del poder «político» ha variado tanto en intensidad como en profundidad, con diferentes asímetrías, con factores positivos y por cierto negativos, que se han traducido en indudables avances y también en retrocesos evidentes.



El 2020, se teminaron los Intendentes, se creo el cargo de Delegado Presidencial Regional, y se dió paso por primera vez, en nuestra historia republicana a la elección democrática de nuestras primeras autoridades regionales, bajo la envestidura del cargo de Gobernador o de Gobernadora Regional.



Los Gobiernos Regionales aumentaron su estructura adminstrativa y sus presupuestos, y algo se avanzó también en materia descentralización fiscal, aunque claramente no sucedió lo mismo con la implementación de más y mejores sistemas de control regional.



Dos fallidos procesos constitucionales, intensificaron el debate en la materia, no llegándo a puerto, pero confirmando a nuestro país como un Estado que se define como «Unitario y descentralizado».



Por su parte, a aplicación de las reformas a la Ley N° 21.073, y de la Ley N° 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización del País, han continuado profundizando esta reforma, a nivel de traspaso de competecias y de consolidación de los Gobiernos Regionales.



El debate se intensificará este año, pues a fines de octubre, tendremos una nueva elección de Gobernadores y Gobernadoras, Consejeros y Consejeras Regionales. Quienes deberán analizar los avances y retrocesos de este proceso, proponiendo su mejora a través de sus propios «Programas Regionales».



Por lo pronto, el objetivo fundamental de la principal institucionalidad regional debería ser el de avanzar hacia una mayor equidad territorial y propender al desarrollo de las regiones, con especial preocupación en los sectores rezagados y aislados, permitiendo el mejoramiento de la calidad de vida de las personas para promover la igualdad de derechos, la cohesión social y el desarrollo de oportunidades.



Ojalá, que en los días venideros, a nadie se le pierda de vista este importante objetivo.



Feliz día de las Regiones!



Edmundo Leiva Seguel

Presidente

Capitulo Regional

Chile Descentralizado

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena