31 mujeres de Magallanes fueron destacadas por el Gobierno Regional en el marco del día de la Mujer

Punta Arenas, 7 de marzo de 2024. – Por su esfuerzo, trabajo y destacada trayectoria en diversos ámbitos el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena reconoció a 31 mujeres de la región por el día internacional de la mujer.

“Nos hemos querido sumar a los distintos reconocimientos en conmemoración del día internacional de la mujer que vine a relevar las deudas que tenemos con el género. Reconocemos a mujeres de distintos rubros como el deporte, educación, dirigentes sociales, ciencia, entre otros” destacó el Gobernador Flies.

Además, la primera autoridad de la región, agregó que “esperamos que no solamente las autoridades se queden con los reconocimientos, nosotros hemos actuado en consecuencia y hay un reconocimiento especifico de las mujeres en nuestra estrategia regional de desarrollo y el impulso de distintos proyectos para mujeres como la reducción de las listas de espera ginecológicas”.

En la ceremonia, que contó con un excelente marco de público, se les hizo entrega de un presente y un diploma a todas las mujeres homenajeadas.

“Recibo este presente con harta sorpresa, uno no trabaja para esperar algo a cambio. Cuando me llamaron para este reconocimiento me sentí muy feliz. Esto es maravilloso y siento mucho orgullo”, señaló Soledad Perkic, dirigente del sector periubano de Ojo Bueno.

Por su parte, Nancy Álvarez, capitana del equipo Sporteam de futsal que se coronó como campeón nacional de la disciplina en febrero pasado, declaró que “esto es un esfuerzo de años, siento que estoy representando a muchas mujeres que hacen este deporte. Estoy feliz por el reconocimiento y lo tomo con una gran responsabilidad”

Asimismo, Alejandra Vera, destacada comunicadora regional declaró que “estoy muy agradecida, no me lo esperaba. Este reconocimiento lo recibo en nombre mi mamá, mis hijas y mis nietas, en nombre de todas esas mujeres que son grandes y que luchan”.

Para finalizar, Marcela Alcaíno, orfebre con más de 30 años de trayectoria, dijo que “me siento muy honrada por este reconocimiento, lo recibo en nombre de todas las mujeres que han formado parte de mi vida y mi formación”.

Las 31 mujeres destacadas fueron las siguientes:

Zaida Szigethi Campos Rosa Cárcamo Dimitropulos Alejandra Vera Moya Gladys Flowers Paredes Marcela Alcaíno Mancilla Wendy Rubio Díaz Paola Milosevic Milic Luisa Quezada Ampuero Marta Triñanez Córdova Camila Perkic Paiguano Valeska Acevedo Gaete Gustava Aguilar Moraga Miriam Pérez Soto Patricia Delgado Navarro Ana Sánchez Díaz Marlene Miranda Echeverría Ruth Moreira Kiessling Jessica Barrientos Vidal Nancy Álvarez Otaiza María Soledad Perkic Almonacid Lidia López Pallacar Rosa Alarcón Vergara Claudia Andrade Díaz Paloma Perkic foitzick Alicia Poblete Pérez Subcomisario Andrea Erices González Cabo Jennifer Moraga Barrientos Sandra Jelves González Silvia Leiva Elgueta María Isabel Portolán Currieco Elba Domínguez Cárcamo