Autoridades entregaron material docente sobre energías renovables y eficiencia energética a The Shepherd School de Punta Arenas





· En el contexto de la semana de la Eficiencia Energética, la Seremi (s) de Energía de Magallanes, Marlene España, llevó los insumos pedagógicos y felicitó la iniciativa escolar -liderada por mujeres- que emplea la estrategia de inmersión para el aprendizaje del idioma inglés.



Punta Arenas, 7 de marzo de 2024.- Hasta el establecimiento educacional The Shepherd School (ex jardín infantil Playtime) arribó la Seremi (s) de Energía, Marlene España, para entregar material pedagógico especializado en educación parvularia sobre energías renovables y eficiencia energética; esto, en el marco de la semana de la Eficiencia Energética que se celebra a nivel mundial.



En el lugar, la Seremi España destacó la relevancia de “inculcar adecuadamente y desde la más temprana edad, conocimientos sobre eficiencia energética y energías renovables”, sostuvo.



“Hace un par de años, entró en vigencia la primera Ley de Eficiencia Energética en la historia de Chile, la cual contempla metas importantes en esta materia. Junto a ello, regula la gestión energética en diferentes ámbitos del desarrollo nacional, lo cual, por cierto, viene a robustecer una necesaria cultura sobre el uso responsable de los recursos energéticos”, dijo.



“Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric, estamos impulsando fuertemente lo establecido en la ley. Y uno de sus objetivos es motivar y promover todas las acciones que consoliden la educación energética tanto en entidades educativas públicas como privadas; lo mismo que a nivel institucional, comercial y familiar. En este sentido es que felicitamos el trabajo y dedicación del equipo profesional de mujeres que integran The Shepherd School; también, agradecemos la acogida que nos brindaron las tías junto a sus párvulos”, subrayó la autoridad regional (s) de Energía.



EFICIENCA ENERGÉTICA BILINGÜE



The Shepherd School (ex Playtime) nació como jardín infantil durante la pandemia. Se trata de una iniciativa pionera en Magallanes al ser el primer proyecto educativo de inmersión al inglés; recientemente el establecimiento incorporó la modalidad de Colegio, para niveles de 1º a 5º básico, razón por la que en la actualidad ha cambiado de nombre.



En el 2020, el emprendimiento de Mariela Delgado, profesora de inglés, directora y fundadora del ex Playtime, obtuvo el primer lugar en el concurso “CreceMujer” de BancoEstado.



“En nuestro establecimiento enseñamos inglés a niños desde los 2 años, donde pueden aprender este idioma de la misma forma en que adquieren su lengua materna”, cuenta Delgado



“Estamos muy contentos y agradecidos de recibir este material, ya que normalmente por ser una iniciativa particular no contamos con mucho apoyo. Entonces, disponer de esta herramienta pedagógica que nos permite aterrizar estos conceptos y aprendizajes de manera lúdica, concreta y bilingüe para que los niños los apliquen en su día a día -como lo es el apagar la luz o cerrar la llave del agua- resulta valiosísimo, pues también nos incentiva a hacerlo nosotros como establecimiento y, por qué no, también en nuestros hogares”, detalló la directora.



Esta semana, -explica Delgado- “recibimos la noticia de que nuestros estudiantes de 4to año básico habían obtenido un resultado sobresaliente en el SIMCE; otra buena noticia que se suma este material educativo que nos entrega la Seremi de Energía en el marco de la celebración de la semana de la Eficiencia Energética”, puntualizó.



SUPER HÉROES ENERGÉTICOS Y MÁS



El material del Programa Educa Sostenible del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética obtuvo el respaldo y financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.



Su objetivo es fortalecer las competencias de los equipos directivos, profesores y estudiantes, incorporando todos aquellos contenidos formativos y de buenas prácticas tanto de eficiencia energética como de energías renovables y cambio climático, gestando así capacidades en los distintos actores desde la educación parvularia hasta cuarto medio, ya sea científico humanista o técnico profesional; para ello se proporciona el material educativo pertinente y actualizado, en apoyo a la labor docente y directiva; con enfoque de género e intercultural a fin de que las personas y las comunidades educativas promuevan la sostenibilidad energética integral. Lo anterior, considerando la realidad global, nacional y local.



Dicho material está compuesto por recursos didácticos tales como el Kamishibai (o teatro de papel japonés) y los súper héroes energéticos, entre otros.



Todos diseñados especialmente para la educación parvularia, acorde a las bases curriculares del Programa Educa Sostenible que lidera la cartera de Energía, el cual fue validado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, y donde las ideas fuerzas fueron creadas e implementadas por educadoras de la región. Hoy es utilizado en gran parte del país y la región.