Avance del Plan de Emergencia Habitacional para Magallanes | Andro Mimica | Opinión

Cambiar la vida de las magallánicas, entregarle la posibilidad a miles de familias de acceder a su casa propia y disminuir el déficit habitacional ha sido nuestro objetivo como Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Sabemos lo fundamental y esencial de contar con un hogar. La ciudadanía tiene una serie de preocupaciones, sin embargo, una de las principales es la vivienda. Ante ello, es importante señalar que se han logrado importantes cosas durante estos dos años de Gobierno.

Durante el año 2022 el Gobierno asumió con proyectos habitacionales paralizados, tal como ocurrió en abril de dicho año cuando la construcción de los conjuntos habitacionales Enrique Abello 3 y 4 se detuvieron por falta de pagos por parte de Serviu desde el año 2021. Además de proyectos con financiamientos insuficientes, licitaciones reformuladas, hasta informes, declaraciones de impacto ambiental, planes de manejo o consultas de pertinencia que no habían sido iniciados. Ante ello, y fruto del trabajo del Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe, como también de las y los funcionarios del Serviu, es que dicha obras fueron retomadas.

Durante el año 2023 se logró poner la primera piedra en la comuna más austral del mundo, Cabo de Hornos. Hito que no se había logrado hace 8 años. Construir en Puerto Williams no es fácil y es muy costoso. Sin embargo, dicha problemática no ha sido un obstáculo para asegurar hogares sin deuda y con un altísimo estándar para los habitantes de la ciudad más austral del mundo.

Este viernes se puso la primera piedra en Torres del Paine, la comuna más al norte de nuestra región. En concreto, son las primeras viviendas sociales en dicha comuna y favorecerán a una decena de familias. Son viviendas de gran estándar, con 52 metros cuadrados y con una ampliación proyectada de 10m2, construidas con panel Sip. Contarán con dos dormitorios, sala de estar, comedor, cocina y baño, con terminaciones de piso flotante y cerámicos. En adición a lo anterior, en esa misma comuna se está construyendo el Centro Comunitario de Cuidados y Protección que, esperamos, beneficie a cientos de familias. En adición, este jueves logramos hacer entrega de 110 viviendas en Punta Arenas, a través del conjunto habitacional “Estepa Austral II”. Estas son el tipo de noticias que nos alegran y nos impulsan a seguir avanzando en la política habitacional.

A todo esto se suma una gran política que como Gobierno estamos impulsando en la capital de nuestra región: El Plan Urbano Habitacional. Este proyecto, cuenta con un terreno de 17 hectáreas del Serviu, donde tendrán cabida 1.200 soluciones habitacionales. Este además contará con espacios verdes, recintos educacionales y una serie de medidas urbanas que harán de dicho lugar un espacio de gran estándar para nuestras familias.

A modo de cierre, a marzo de 2024 podemos decir que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha entregado 1.725 viviendas, cuenta con 2.357 en ejecución y 1.020 por iniciar. Esto, por supuesto, no solo es trabajo de nuestra administración, debemos realzar el trabajo en conjunto del Gobierno Regional y el Consejo Regional. Reducir estas medidas a la disputa política no tiene sentido, el propósito nuestro es sacar adelante el Plan de Emergencia Habitacional, desarrollar un política de Estado en esta materia. Es decir, que perdure y que genere un cambio real en la vida de quienes habitan nuestra región. Cuando existen las voluntades políticas y se asume una corresponsabilidad, se ayuda a las/os magallánicas/os.