Cielos despejados, vientos moderados y temperaturas hasta 20 °C se pronostican este lunes 4 de marzo en Magallanes

El pronóstico público elaborado por el Centro Meteorológico Regional Austral, señala para este lunes 04 de marzo, que no se prevé precipitaciones en la región; por otro lado, la condición del viento se presentará débil a normal en las localidades de Villa Punta Delgada, Cerro Sombrero y Porvenir. Para el resto de la región se espera viento débil.



Además, las temperaturas máximas bordearán entre los 15° a 20° C y las mínimas, entre los 2° a 6° C.



Finalmente, el Índice de Radiación UV se prevé entre los 3 – 5 Moderado.