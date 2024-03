Con la presencia de tres secretarías de Gobierno concluye el primer operativo del año en Puerto Edén

Entre las secretarías regionales de Desarrollo Social y Familia; Justicia y Derechos Humanos; y las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y la Delegación de Última Esperanza, se llevó a cabo el primer operativo de atención ciudadana del 2024, orientado a difundir las políticas sociales del Gobierno y un trabajo de levantamiento sobre las necesidades de sus habitantes, que bordean las 100 personas.

Jueves 7 de marzo de 2024. La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia junto a sus servicios relacionados organizó en primer operativo del año para la aislada localidad de Puerto Edén, ubicada a más de 27 horas de navegación desde Puerto Natales.

Así lo explicó su autoridad, Danilo Mimica Mansilla, quien junto a los equipos del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), y Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), comenzaron este año a organizar la comisión.

“Hoy el compromiso es estar en los territorios para dar a conocer la oferta programática de nuestro ministerio y de sus servicios relacionados. Estamos difundiendo la oferta programática para que las comunidades accedan a más oportunidades, especialmente las que presentan mayores vulnerabilidades y, por ello, entregamos ejemplares de la Guía de Beneficios Sociales que lanzó el Gobierno. Nuestro esfuerzo está enfocado en implementar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida” que busca reconocer, reducir y redistribuir las labores de cuidados. La primera parte de este proceso es identificar la cantidad de personas que hoy ejercen labores de cuidados, y para conocer este dato, dispusimos en el Registro Social de Hogares (RSH) un complemento que permite que las personas cuidadoras obtengan una credencial para que puedan acceder a una atención preferente en diversas instituciones públicas”, señaló la autoridad.

En este operativo que llevó el nombre de “Gobierno a su Servicio”, también participó la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza y su autoridad Romina Álvarez Alarcón, junto a las Seremis de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Herrera Toro; y de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, que acudió junto a funcionarios del Registro Civil y de la Corporación de Asistencia Judicial.

Dentro de las actividades planificadas se realizó un conversatorio con los habitantes y una feria de servicios donde los funcionarios y funcionarias ayudaron a realizar los trámites de actualización del Registro Social de Hogares, a difundir el concurso para financiar emprendimientos y microempresas indígenas, renovar las cédulas de identidad, brindar asesorías jurídicas gratuitas, entre otros. Pensando en quienes no pudieron acudir al lugar, las autoridades se desplazaron puerta a puerta a los hogares para acercar la oferta de los programas públicos.

Patricia Negüe Vera, residente de la localidad, valoró la iniciativa. “Me parece excelente que vengan a atender a la gente acá porque estamos tan aislados, y que sean diferentes servicios los que vengan, porque hace falta tenerlos acá en Puerto Edén. Hay gente que no puede salir a la ciudad a tramitar las cosas que se están haciendo acá ahora, como el carnet de identidad o hablar con la Seremi de Justicia”, manifestó.

También, Damián Chiguay Chiguay, joven de Puerto Edén, agregó que “esto simplemente me parece increíble, ya que porque fin lograron escuchar un poco nuestra voz, y vinieron acá a poder enseñarnos cosas a las cuales nosotros no sabíamos. Darnos asistencia judicial me parece prácticamente excelente, porque nos están dando recursos y cosas las cuales no teníamos antes, y eso, se agradece bastante”.

La articulación de este despliegue consideró la participación de artistas y creadores regionales. Gracias a la gestión de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, más el apoyo de la Transbordadora Austral Broom, la comunidad disfrutó de presentaciones artísticas tanto a bordo de ferry, como en tierra. Las obras de teatro estuvieron a cargo de la compañía de Artilugios y el actor Juan Aro, mientras que las interpretaciones musicales fueron de Valeska Fuentes y Julio Argentino Díaz. Todo con el objetivo de descentralizar el derecho y acceso a los bienes culturales.

El apoyo a la comunidad

Gracias a un convenio de asignación directa entre la Delegación de Última Esperanza y la CONADI, 20 familias indígenas de Puerto Edén se ven beneficiadas con la entrega de sacos de leña, canastas familiares y materiales de construcción.

La autoridad provincial, Romina Álvarez, quien organizó la última acción de despliegue en agosto del 2023 mencionó que “en Puerto Edén hemos puesto énfasis en la descentralización y en la democratización de los espacios, particularmente en lo que significa levantar proyectos de emergencias en los casos de telecomunicaciones para responder al Manual ABC (Ambulancias, Bomberos y Carabineros) conforme a los lineamientos de Senapred. Distintos recursos que también se han implementado a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para la adquisición de canastas de alimentos, y a través del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) hemos llegado con internet a la Escuela Miguel Montecinos. Esperamos seguir avanzando en conjunto con la comunidad”.

Mediante un convenio entre el SLEP de Magallanes y la Fundación Enseña Chile, la Escuela Miguel Montecinos es uno de los quince establecimientos ubicados en zonas rurales de la región que cuenta con internet satelital de Starlink, tecnología que está permitiendo mejorar las condiciones de conectividad de estudiantes y educadores.