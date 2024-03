Denuncian cobros ilegales de taxistas en Punta Arenas

Diversos reclamos de usuarios de taxis en la ciudad de Punta Arenas han llegado hasta OVEJERO NOTICIAS. Una de las más frecuentes irregularidades que nos han sido informadas es el cobro de la carrera básica, es decir la que correspondería a los tramos cortos.

Como es sabido, la tarifa inicial de los taxis urbanos en Punta Arenas oscila entre $ 200 y $ 300, a lo que debe agregarse el valor que se cobra cada 200 metros.



Nos han informado los usuarios que se han encontrado con taxistas, que no pertenecen a alguna empresa de taxis, es decir que no portan un logotipo de identificación, que cobran una denominada «carrera mínima», a través de un cartel visible dentro de cada automóvil. Como es sabido, la tarifa inicial de un taxi básico aparece señalada y visible en el vehículo, para conocimiento de todos los usuarios. En otros casos se ha denunciado también a taxistas que cobran un valor superior al que aparece en el taxímetro al término de la carrera, sin que se haya informado previamente al cliente de dicho cobro.



Consultada la autoridad de Transporte y Telecomunicaciones, este cobro de «carrera mínima» es ilegal, ya que no está autorizada por la autoridad respectiva ni corresponde a un acuerdo entre el taxista y el usuario.