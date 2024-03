Desde hoy 12 de marzo, 13 niños y niñas llegarán a la escuela Nicolás Mladinic de Puerto Natales gracias al transporte escolar subsidiado



Varios de ellos no habían podido ir a clases por la falta de transporte que los recogiera en su hogar. Las escuelas Dellamira Rebeca Aguilar, Villa Las Nieves, Portugal, Paul Harris, Juan Williams, Arturo Prat, 18 de Septiembre, Croacia, Pedro Pablo Lemetrie, Patagona y ahora Escuela Nicolás Mladinic, el Insuco, el liceo María Behety y el Centro de Capacitación Laboral, cuentan con servicio de transporte para sus estudiantes.



“Este es un momento histórico. Hoy estamos llevando justicia social a 13 familias que necesitaban de este transporte escolar subsidiado para poder trasladar a sus hijos e hijas hasta su escuela. Hoy es un día feliz”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández al dar el vamos al primer servicio de transporte escolar subsidiado que atenderá a niños, niñas y adolescentes de la escuela de educación diferencial Nicolás Mladinic de Natales.



A la llegada del bus que trasladó por primera vez a las y los estudiantes en Natales, la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez, comentó que el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones cuenta con 848 servicios de transporte escolar subsidiado gratuito en todo Chile y señaló que su provincia no podía ser la excepción. “Con el fin de que las condiciones geográficas no sean un impedimento para que las y los estudiantes del territorio puedan ejercer su derecho a la educación, desde hoy la escuela Nicolás Mladinic cuenta con su servicio”.



El secretario regional añadió que la región cuenta con 15 servicios de transporte escolar gratuito que atienden a 19 establecimientos educacionales, 18 en Punta Arenas más este servicio en la comuna de Natales. Estos subsidios bordean los 59 millones de pesos mensuales. El transporte de la escuela Nicolás Mladinic en particular, contará para este 2024 con un subsidio de $4.191.000 mensuales.



Verónica Vidal, directora del establecimiento natalino, manifestó su satisfacción por lo que calificó como un “trabajo conjunto” que se había desarrollado por más de un año. “Finalmente se concreta un anhelo y se visibiliza una necesidad de la escuela, con lo que se comprueba que el trabajo colaborativo en red es posible aun cuando no haya tantos recursos de por medio”, manifestó.



Agradeció a la seremiTT y a quienes han estado dispuestos a colaborar desde la dignidad, más allá de la caridad y de la solidaridad, ya que tiene que ver con “deudas pendientes que tenemos con la educación especial”. Hizo el llamado a otras instituciones públicas a trabajar en colaboración y construir entre todos, las redes de apoyo que se necesitan para superar la etapa de integración y avanzar hacia la inclusión real.



El presidente del Centro de Padres y apoderados Cristian Cárdenas, señaló que se encontraban muy contentos porque era algo que necesitaban hacía bastante tiempo y que les será de gran utilidad. “La escuela necesita más integración, colaboración entre privados, el municipio y los servicios. Por ejemplo, como centro de padres estamos trabajando para poder tener una grúa de carga especial para mover a niños con discapacidad. Pero esto ya nos tiene muy contento y esperamos lograr otras metas más”.



Benjamín Agurto, subdirector de Administración y Finanzas del Slep, finalizó recalcando el intenso trabajo conjunto que se han realizado con la seremitt para proveer los servicios de transporte a los establecimientos que los requieren “y hoy vemos que el Estado de Chile a través de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones va entregar este aporte fundamental a nuestra escuela asumiendo que la educación pública es tarea de todos”.