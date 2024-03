Durante 2023 y a marzo 2024, 36 especialistas y subespecialistas han llegado a fortalecer el Hospital Clínico de Magallanes





Destacando que, desde el equipo de Oncología del Hospital Clínico de Magallanes, existe un permanente esfuerzo y trabajo coordinado por entregar las mejores prestaciones a los usuarios, asegurando calidad en la atención y oportunidad, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, agradeció y reconoció el compromiso del equipo clínico en contexto del ausentismo no previsto de la profesional oncóloga.



“Como Servicio de Salud, estamos al tanto de todo lo que ocurre en la Red Asistencial y por supuesto que estamos preocupados, pero también estamos cierto de la continuidad de las prestaciones y cuidados que se han estado entregando con toda certeza, por lo que compartimos un mensaje de tranquilidad a nuestros usuarios/as, sus prestaciones están disponibles. Además, seguimos con un trabajo permanente, para ver como logramos dotarnos de la mayor cantidad de médicos especialistas, sobre todo de aquellas que son especialidades únicas y que hoy, nos dejan en una condición frágil, tensionando el sistema, como es oncología”, indicó el director (S).



Destacar que desde el Servicio de Salud se hacen esfuerzos permanentes por generar los espacios para la formación de nuevos especialistas a través de otorgamiento de Becas del Programa de especialización CONISS, el otorgamiento de becas del programa de especialización para médicos cirujanos contratados por el 8° de la Ley N°19.664 en la Etapa de Destinación y Formación, los procesos de selección de cargos a contrata, además de otros procesos locales y el programa Formación de Especialistas para la Región de Magallanes y Antártica Chilena – Convenio Programación MINSAL – GORE.



Es así que en durante el año 2023, llegaron 12 médicos especialistas del Periodo Asistencial Obligatorio (PAO) al Hospital Clínico de Magallanes, que se sumaron a los 19 profesionales médicos contratados por el establecimiento; durante este año 2024, al 01 de marzo y a través de gestión propia del establecimiento, se han contratado 5 médicos especialistas, a los que se sumarán 10 profesionales PAO más durante el año, 5 especialistas y 5 subespecialistas.



Respecto de las gestiones, el director (s) señala que “recientemente el Servicio, estuvo impulsando una beca de formación local, desafortunadamente este proceso no llego a término, pero si esperábamos contar con una segunda oncóloga médica, no obstante, seguiremos trabajando para dotarnos de mayor número de especialistas”, acotó el directivo.