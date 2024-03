Emprendedora brilla con su empresa familiar de chocolates artesanales mientras estudia en la UMAG

– El delegado presidencial de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, valoró y destacó el esfuerzo y perseverancia de Aaylín Quinteros: Comenzó con una maleta repartiendo chocolates en oficinas y domicilios, y hoy ya cuenta con una clientela adicta a sus productos.

La experiencia comienza mucho antes de que el primer bocado acaricie el paladar. Cada pieza es una obra maestra con su propio encanto. El color, la textura y la cuidada presentación anticipan el festín. Así, cada bocado es una celebración de placer que prepara cuidadosamente Aaylín Quinteros, junto a su familia, en el corazón de la población Aves Australes.

El emprendimiento de “Chocolates Artesanales Queen” comenzó tímidamente, y se consolidó con la participación en el programa Mujeres Jefas de Hogar que ejecuta hace cuatro años la Delegación Presidencial Regional de Magallanes.

“A mí me cambió la vida. Me dio seguridad y confianza en mí misma. Gracias al programa gané una beca de estudios y hoy estoy ya en el segundo año de Administración de Empresas en la Universidad de Magallanes. Me fue súper bien, y cuando termine la parte técnica, voy a seguir con ingeniería”, contó entusiasta a José Ruiz, delegado presidencial, que la visitó en su domicilio para conocer su historia y entusiasmar a otras mujeres a sumarse al programa Mujeres Jefas de Hogar.

Aaylín cuenta que comenzaron golpeando puertas y entregando en oficinas los productos. “Partimos de cero y poco a poco, hemos ido ganado clientela. Acá todos ayudan, mi pareja que es todo un experto en armar bombones y cuchiflíes y mis hijas que son las que prueban la calidad”, comenta risueña.

En la ocasión, José Ruiz, destacó la experiencia, el esfuerzo y perseverancia de toda la familia, y especialmente el liderazgo de Aaylín. “Nos complace enormemente el éxito de este emprendimiento, que se alinea perfectamente con el propósito del programa Mujeres Jefas de Hogar. Este programa tiene como meta fundamental brindar una mayor autonomía económica a las mujeres que lideran sus hogares, fortaleciendo sus habilidades a través de diversos talleres y estrategias. En cada logro, como los de Aaylín, vemos reflejado el impacto positivo y duradero de invertir en el empoderamiento económico y personal”, precisó Ruiz.

El Programa Mujeres Jefas de Hogar beneficia anualmente a 160 mujeres en Punta Arenas, buscando mejorar sus condiciones de autonomía económica y proporcionar formación para el trabajo remunerado y el desarrollo de habilidades blandas. Las inscripciones están abiertas, y las mujeres interesadas pueden acercarse al edificio ubicado en Bories 901 o llamar al teléfono: +56961775190/ +56961752654.