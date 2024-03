Estado destina $ 142 millones para modernizar sistema eléctrico en la escuela Elba Gómez de Río Seco



El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, acompañado de autoridades educativas, anunció este viernes 8 de marzo la inversión destinada a mejorar por completo el sistema eléctrico del establecimiento. La noticia fue compartida a una decena de apoderados, representantes del centro de alumnos y parte del equipo docente que ahí trabaja.



«Finalmente, logramos ser escuchados», expresó Verónica Pérez Zapata, delegada del centro de apoderados de la Escuela Elba Ojeda Gómez de Río Seco. “Hemos vivido con la constante incertidumbre de que nuestra escuela pueda verse envuelta en llamas debido a los repetidos cortes en el suministro eléctrico. El hecho de que la licitación haya sido finalmente lanzada y que los trabajos estén a punto de comenzar es sumamente significativo para nosotros. Estamos sinceramente agradecidos de que hayan escuchado nuestras preocupaciones”, detalló la apoderada.



En tanto la directora de la escuela básica, Danitza Correa Vargas, precisó que la iniciativa beneficia a más de 260 estudiantes, y a todo el equipo técnico, docentes y apoderados que dan vida a la comunidad educativa de Río Seco.



“Hemos enfrentado problemas constantes, desde cortes de luz hasta la caída del sistema, lo que afecta la rutina diaria y la enseñanza. La falta de electricidad también impacta en la salud mental, convivencia y desempeño académico de nuestros estudiantes”, aseguró Correa.



Estos inconvenientes fueron comunicados a la antigua administración el 23 de mayo del año pasado, alertando sobre el riesgo de incendio. Sin embargo, no fue hasta principios de enero de 2024, cuando los establecimientos municipales regresaron al Estado, que la comunidad educativa recibió una respuesta positiva.



Hoy, ya hay siete millones de pesos en ejecución para reparar lo más urgente y no interrumpir el período de clases. Y en el mes de abril ya debiera estar adjudicándose la licitación de los 142 millones de pesos que permitirá modernizar todo el sistema eléctrico.



“Tenemos diseñada una planificación de trabajo fuera del horario de clases para no interrumpir los procesos educativos, en un período de tiempo que bordea los tres meses”, explicó Ángel Alvarado, subdirector de Infraestructura del Servicio de Educación Pública, Slep.



Para el delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, la iniciativa representa la solución a una necesidad básica mínima que había sido pasada por alto. En sus palabras, destacó la importancia de la colaboración entre la comunidad educativa y las autoridades como un elemento esencial para lograr un cambio significativo en la calidad de la educación. De igual forma subrayó que estas acciones no solo buscan abordar problemas inmediatos, sino también establecer las bases para un futuro educativo más sólido y prometedor para todos los estudiantes.



Por su parte, Valentín Aguilera Gómez, seremi de Educación, valoró la relevancia de concluir la primera semana de clases con una noticia tan trascendental. “Esta acción refuerza el llamado que hemos hecho sobre el retorno de la educación pública al Estado durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, acompañado con un fuerte respaldo a la comunidad educativa y a aquellos que han solicitado mayor colaboración ante situaciones de urgencia, como la que enfrenta esta comunidad”, indicó.



Durante la actividad las autoridades recorrieron el establecimiento y plantaron un ciprés en uno de los jardines interiores, junto a estudiantes y apoderados.