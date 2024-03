Experta de la ONU en la esfera de los derechos culturales visita Chile

GINEBRA, 22 de marzo de 2024 – La Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, Alexandra Xanthaki, realizará una visita oficial a Chile del 25 de marzo al 5 de abril 2024, por invitación del Gobierno.



Durante su visita, la Sra. Xanthaki considerará una variedad de cuestiones relacionadas con el disfrute de los derechos culturales. Se centrará en particular en el derecho de todos a participar en la vida cultural de su elección a través de todos los medios de expresión, incluidas las artes, el derecho de tener acesso a las expresiones de los demás y a comprometerse con ellas, y a las medidas, espacios y políticas que fomenten la diversidad cultural y la interculturalidad en Chile. Considerará también el derecho de todos a participar significativamente en los procesos de toma de decisiones que tienen un impacto en sus derechos culturales, incluidas las políticas relativas al desarrollo sostenible y cultural.



La Experta se propone comprender, en un espíritu de cooperación y diálogo, cómo las autoridades chilenas se esfuerzan por implementar los derechos culturales de todos, con especial atención a los derechos de los afrochilenos, migrantes y pueblos indígenas.



La Relatora Especial se reunirá con funcionarios del gobierno a nivel central y local, con jefes de instituciones u organismos públicos, con académicos, expertos, así como con artistas, profesionales de la cultura y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en áreas relevantes a su mandato. Ella viajará a Arica, Rapa Nui, Santiago y Valparaíso, para escuchar las voces de personas de diferentes partes del país.



La Sra. Xanthaki ofrecerá una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 5 de abril a las 14:00 (hora local) en la oficina de las Naciones Unidas, Dag Hammarskjold 3477, Vitacura, Santiago. El acceso estará estrictamente limitado a periodistas.



La Relatora Especial presentará su informe ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2025.



*La Experta : Alexandra Xanthaki (Grecia) fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos Relatora Especial de la ONU en al esfera de los derechos culturales en octubre de 2021. La Sra. Xanthaki trabaja como profesora de Derecho en la Universidad Brunel de Londres (Reino Unido). A lo largo de su carrera académica, la Sra. Xanthaki ha publicado más de 50 trabajos relacionados con los derechos culturales de las minorías y los pueblos indígenas, la diversidad cultural, el patrimonio cultural, el equilibrio entre los derechos culturales y otros derechos e intereses, y el multiculturalismo y la integración en la legislación internacional sobre derechos humanos. Ha trabajado con ONG, con la sociedad civil y ha consultado a Estados sobre estas cuestiones.



Los relatores especiales, los expertos independientes y los grupos de trabajo forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor grupo de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo, que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y trabajan a título individual.