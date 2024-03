Faro Dungeness tiene un nuevo Farero en el extremo oriental del Estrecho de Magallanes

Sargento Segundo Faro Vicente Jorquera asume el desafío de liderar la

aislada repartición que cuenta con más de 125 años de historia.

Faro Punta Dungeness, aislada repartición ubicada en la boca oriental

del Estrecho de Magallanes, escribe un nuevo capítulo en su extensa

historia guiando a los navegantes por las aguas australes, cuando el

pasado 04 de marzo asumió como nuevo Jefe de Faro el Sargento Segundo

Vicente Jorquera, quién hace 16 años inició su carrera en el Centro

Zonal de Señalización Marítima de Punta Arenas.

Es de esta manera que, en cumplimiento a los procesos de relevo de

dotación y nuevas destinaciones, la Cabo Primero Litoral Rayen Parada

concluyó su proceso liderando la repartición, responsabilidad que

desempeñó por un año junto a su esposo el Cabo Primero Litoral Héctor

Toledo, manteniéndose como dotación de uno de los Faros más antiguos

que iluminan el Estrecho de Magallanes.

El Sargento Segundo Faro Jorquera se trasladó junto a su esposa la

Cabo Segundo Rocío González, quienes desde Talcahuano fueron

destinados al histórico faro tras un proceso de postulación.

Jorquera, es un experimentado farero, quién con más de 16 años de

servicio ha estado destinado en distintas reparticiones, iniciando su

carrera en el Centro Zonal de Señalización Marítima en donde cumplió

aislamientos en los Faros Islotes Evangelistas, Islas San Pedro, Islas

Diego Ramírez, además de haber sido desplegado en distintos procesos

de mantención de señalización marítima en los canales australes, así

como también en el Territorio Chileno Antártico, recorriendo en

extenso la jurisdicción de la Tercera Zona Naval.

“Asumir como Jefe de Faro es un tremendo honor y es un importante

desafío en mi carrera profesional, esperando desarrollarlo de la mejor

manera con todo lo que se venga por delante”, manifestó el Sargento

Segundo Faro Vicente Jorquera, señalando que “Faro Punta Dungeness es

una tremenda responsabilidad, que carga con una tremenda historia y

más de 125 años de tradición”.

La Cabo Segundo Rocío González comentó que “esta oportunidad se me dio

por estar casada con un farero, el hecho de aprender algo nuevo a mi

me motiva mucho”, señalando que “la experiencia de vivir en un faro no

es algo que haga cualquiera, siendo muy enriquecedora como chilena y

miembro de las Fuerzas Armadas, siento que va a marcar mi vida y

desarrollo profesional”.

El histórico faro tendrá de esta forma una dotación de dos matrimonios

conformados por servidores navales, quienes tendrán la responsabilidad

de realizar tareas de control de tráfico marítimo, registro de datos

meteorológicos, cumpliendo labores de soberanía efectiva guiando a los

navegantes que ingresan o salen de la boca oriental del Estrecho de

Magallanes, siendo parte de la historia de los Fareros del Fin del

Mundo en este apartado rincón de nuestra Patria.