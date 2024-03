Hasta el 26 de marzo está abierta convocatoria al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

La Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) recuerda que el próximo martes 26 de marzo vence el plazo para postular al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos (FMIM) 2024. En el llamado, que se abrió el 19 de enero pasado, pueden participar los museos públicos que no reciben financiamiento del Estado y presenten un certificado de ficha actualizada emitido por el Registro de Museos de Chile, para lo cual es necesario contar con todos los datos solicitados en ella al momento de postular. En esta oportunidad, no podrán postular aquellos museos que hayan sido beneficiados con asignación de recursos en la convocatoria 2023 del FMIM, ni aquellas instituciones que hayan recibido recursos en convocatorias anteriores y, cumplido el plazo de vigencia del convenio, no cuenten con el Certificado de Ejecución Total al momento de postular.

El concurso, coordinado por la Subdirección Nacional de Museos del Serpat, cuenta con un presupuesto máximo estimado de $1.520.726.000. Permitirá la postulación de proyectos en dos categorías y cada museo podrá postular solo a una. A la primera de ellas, Equipamiento museográfico, se podrá presentar proyectos por un monto máximo de $40.000.000 para proveer equipamiento museográfico, equipos técnicos especializados -incluyendo los dirigidos a la seguridad de las colecciones exhibidas- y mobiliario para museos (no se contempla la compra de mobiliario ni equipamiento de oficinas administrativas). En tanto, la categoría Puesta en valor de colecciones patrimoniales está abierta a la presentación de proyectos por un monto máximo de $20.000.000 para inventario, documentación, conservación preventiva y embalaje. También se considerael mejoramiento de depósitos de colecciones (mobiliario) y equipamiento de seguridad.

La Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural invita a todos los museos de la región que cumplan los requisitos, a participar revisando cuidadosamente las bases para realizar una postulación adecuada y admisible.

Más información en: https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/abiertas-las-postulaciones-al-fondo-para-el-mejoramiento-integral-de-museos-2024