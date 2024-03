Irresponsables al volante | Menor de 14 años protagoniza colisión y llevaba un menor de 10 años

Durante la tarde de ayer domingo 3 de marzo se produjo un accidente vehicular en la intersección de Avenida España y Avenida Pedro Aguirre Cerda de Punta Arenas, donde uno de los móviles involucrados hizo caso omiso a una señalética de Ceda el Paso, siendo colisionado por un colectivo. Carabineros señaló que lo más grave de este hecho es que al llegar personal policial de la Primera Comisaría, el conductor responsable del accidente era un menor de 14 años, quien circulaba en compañía de su hermano de tan solo 10 años.

Tras el accidente ambos menores fueron trasladados al SAR Damianovic del sector Sur de Punta Arenas para constatar sus lesiones, las que fueron catalogadas como leves por los profesionales de la salud. Tras este irresponsable acto, Carabineros se pudo en contacto con la madre de los menores, para saber si contaban con su autorización para transitar con el vehículo de su propiedad.

Por la gravedad del procedimiento, en cuanto a la edad del menor que conducía el vehículo, se dio cuenta al Juzgado de Policía Local y al Juzgado de Familia, quienes tendrán que actuar y aplicar las sanciones correspondientes a la madre de los menores. Afortunadamente este hecho no tuvo consecuencias más graves ni lamentar una tragedia, provocada por la irresponsabilidad al volante de un menor de edad, que obviamente no contaba con licencia de conducir, al no tener la edad adecuada para hacerlo.

Carabineros ha señalado que esta problemática de la conducción sin los documentos oficiales es una conducta habitual y preocupante en Punta Arenas, que denota una indolencia de parte de los conductores que lo hacen, donde ponen en riesgo no solo su propia integridad, sino que más grave aún, involucran a terceras personas. Desde el 1 de enero de 2024 al 3 de marzo, se han cursado en Punta Arenas, una cantidad de 557 infracciones al tránsito, de los cuales 253 lo hacen sin licencia de conducir, estamos hablando que casi la mitad de los conductores fiscalizados, lo hacen en condiciones inapropiadas. Además de ese número de infracciones, se ha logrado sacar de circulación 135 vehículos, que no cuentan con su documentación, un número bastante alto, que lamentablemente irá creciendo si es que no se toma la conciencia necesaria.

Frente a estos hechos, el Comisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, Capitán Sergio Castellón indicó: “El día domingo acudimos a un accidente de tránsito, donde nos encontramos con la sorpresa que el conductor responsable del hecho era un menor de 14 años, que además iba acompañado por su hermano de 10 años, afortunadamente ambos sufrieron heridas leves, al igual que los ocupantes del otro vehículo siniestrado. Queremos hacer y reiterar el llamado a la comunidad a ser responsables de sus hijos, educarlos en relación a los riesgos que sus acciones puedan causar, ya que esta vez solo fueron heridas de menor gravedad, pero por la inexperiencia del menor, pudimos haber estado lamentando una muerte”.