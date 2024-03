José Bohr regresa a Punta Arenas con una gran obra gratuita para todo público

Punta Arenas, 14 de marzo.- Luego de 30 años de esparcidas sus cenizas en el Estrecho de Magallanes el artista nacido en Alemania cobra vida para presentar en su amada Punta Arenas el estreno de “Cenizas de un largo viaje”, obra de teatro donde se relata la vida y obra que desplegó durante el siglo XX el compositor del himno de nuestra ciudad.

La creación regional nace del trabajo en conjunto entre la agrupación de Teatro Kre, PasoLibre Creaxiones y la cooperativa Kaudal Cultural, quienes se inspiraron para escribir esta obra que que nos habla de este multifacético artista que dio sus primeros pasos en el cine en las ciudades de Porvenir y Punta Arenas para luego desarrollar su trabajo en Argentina, Estados Unidos, México, Chile entre otros países.

El artista, al fallecer en 1994 pidió a su familia que sus cenizas fueran diseminadas en el Estrecho de Magallanes y como lo señala el dramaturgo de la obra Mauricio Güichapany: “es un acto de justicia para este gran artista que puso en el mapa cultural del planeta a Chile, a Magallanes.

“José Bohr fue un pionero en muchos ámbitos artísticos. Debemos rescatarlo del olvido y traerlo al hoy. Su obra es inconmensurable. Como sociedad magallánica no dimensionamos en toda su magnitud, el aporte, el talento, lo visionario que fue José Bohr. Por eso, he ahí el teatro. He ahí Cenizas de un Largo Viaje”, explica Güichapany.

José Bohr a lo largo de su trayectoria compuso tangos en Buenos Aires que interpretó el mismísimo Carlos Gardel, para luego migrar a Estados Unidos donde actuó en la primera película de habla hispana filmada en Hollywood “Sombras de gloria” por la que recibió un Oscar simbólico posteriormente. La cúspide de su carrera la desarrollará en México donde se codeó con los mayores artistas de la época: María Félix, Jorge Negrete, Luis Buñuel y Mario Moreno “Cantinflas” participando en más de 30 películas. A su regreso a Chile se convirtió en director de Chile Films donde fue productor y director de obras populares como las recordadas “Uno que ha sido marino”, “La dama de las Camelias” y “El gran Circo Chamorro”.

La obra será estrenada este 15 y 16 de marzo a las 20 hrs. en el Teatro Municipal de Punta Arenas que justamente lleva el nombre del artista. En el lugar, el actor e intérprete de la obra Juan Aro en conjunto con el elenco de producción expresó que “partimos de la premisa de que la figura de José Bohr no ha sido puesta en el lugar que corresponde. Hay muchas aristas para ponerlo en un sitial relevante. Su sola condición de pionero del cine chileno siendo el director más prolífico hasta la aparición de Raúl Ruiz, su condición de compositor de tangos y protagonistas de películas en Hollywood lo hacen merecedor de un sitial importante en la historia del arte chileno. Queremos a través del teatro rescatar esta figura y patrimonializarla para beneficio de nuestra comuna y de todos sus habitantes”.

La obra cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del FNDR de Cultura y durante los próximos días se anunciará las nuevas funciones dirigidas al público escolar de nuestra ciudad.