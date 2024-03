Más de 1.200 nuevos estudiantes magallánicos obtuvieron Beneficios Estudiantiles para la Educación Superior



Se entregaron los resultados pormenorizados por regiones de la Asignación Inicial del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 2024 por parte del Ministerio de Educación, correspondientes al primer periodo de postulación, donde 1.213 nuevos estudiantes provenientes de Magallanes y de la Antártica Chilena obtuvieron Beneficios Estudiantiles, de los cuales 994, recibieron Gratuid



En lo que refiere a nivel nacional, se dio a conocer la asignación de 172.815 Beneficios Estudiantiles para la Educación Superior. A través del sitio www.beneficiosestudiantiles.cl, se pueden encontrar los primeros resultados de asignación de Gratuidad, Becas y del Fondo Solidario de Crédito Universitario de 2024, para los jóvenes que completaron el formulario FUAS en el proceso de inscripción realizado entre octubre y noviembre de 2023.



Cabe señalar que del total nacional de beneficios que se entregan, 154.108 se otorgaron a estudiantes que ingresaron a su primer año de carrera, mientras que 18.707 se entregaron a quienes ya cursaban una. 140.784 alumnos, tanto de primer año como de cursos superiores, accederán a Gratuidad, por lo que podrán cursar o continuar su carrera en la Educación Superior sin tener que pagar ni matrícula ni arancel. Además, el Mineduc asignó 26.681 becas de arancel e informó de 5.350 postulantes que podrán acceder créditos del Fondo Solidario.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, se refirió a los resultados regionales indicando que “es una cifra muy importante que habla del compromiso del Gobierno con el acceso a la Educación Superior. De esta manera, propiciamos que no sean los aspectos financieros los de mayor preocupación para las y los estudiantes, sino los académicos, y así podamos contar el día de mañana, en todo el territorio con nuevas y nuevos profesionales y técnicos para el desarrollo de nuestro país”.



Además, la autoridad regional invitó a las personas interesadas a aprovechar el nuevo plazo que extendió el Ministerio de Educación a través del FUAS, que expira este viernes 22 de marzo, permitiendo acceder a estos beneficios que entrega el Estado. “Es parte del compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien para el año 2024 ha dispuesto un incremento en el presupuesto de educación del 4,2%, lo que se ve reflejado en estos nuevos cupos de gratuidad universitaria y otros beneficios”, señaló Valentín Aguilera Gómez.







Regiones



Un 62% de los estudiantes a los que recibieron beneficios en esta primera asignación estudia en regiones distintas a la Metropolitana (107.606 estudiantes), principalmente, en Valparaíso (19.388 estudiantes, 11% del total), en Bío Bío (20.803 estudiantes, 12% del total), en Maule (11.895 estudiantes, 7% del total) y La Araucanía (11.444 estudiantes, 7% del total). En Santiago, en tanto, los estudiantes que recibirán algún beneficio son 65.209 estudiantes (38% del total)







Incendios



En esta primera publicación de resultados, hay 314 estudiantes con beneficios (271 con Gratuidad, 42 con Becas y 1 con FSCU) que fueron afectados por los incendios en la región de Valparaíso este verano. En la segunda publicación de resultados del 30 de mayo se tendrá la nómina completa de estudiantes afectados por los incendios y beneficiados con Becas o Gratuidad, esto en la medida que se consoliden los datos de las fichas FIBE y los estudiantes hagan su FUAS sino lo han hecho para este proceso, para lo cual hay plazo hasta el 14 de marzo.











Proceso de Apelación Web a Resultados



Entre el miércoles 06 y el viernes 22 de marzo se llevará a cabo el primer proceso de apelación, etapa que se realiza exclusivamente de manera online. De esta forma, los estudiantes que no fueron asignados con beneficios o esperaban obtener otro, y estén habilitados para hacerlo, deberán llenar el Formulario de Apelación, en el cual se adjuntan documentos (escaneados o digitalizados) que respalden su apelación. Este se encuentra disponible a través del portal de resultados de Beneficios Estudiantiles, al cual acceden con su RUT y la contraseña que utilizaron para completar el FUAS.







Los estudiantes pueden apelar por diversos motivos. El listado de causales y documentos que los estudiantes deben enviar para respaldar aquello está publicado en los sitios www.beneficiosestudiantiles.cl y www.gratuidad.cl. Además, los jóvenes podrán hacer sus consultas sobre este proceso a través del call center de Ayuda Mineduc 600 600 2626. Los resultados de este primer proceso de apelación se publicarán el 30 de mayo, a través de ambos portales web.



