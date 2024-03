Más de 120 personas participan en talleres de prevención de violencia de género en Puerto Williams

– Estas actividades, ejecutadas mediante un fondo concursable FNDR 8% del Gore Magallanes adjudicado por la Delegación Antártica Chilena, se enfocaron en distintos grupos etarios y fueron realizadas en diferentes lugares de la capital provincial. “Estos son aportes, son herramientas que hoy día se les entrega a la comunidad de Puerto Williams para poder conversar estos temas. Muchas veces se generan barreras, no conversamos estas temáticas y hoy día tenemos que empezar a abordarlas”, dijo la delegada María Luisa Muñoz.

Más de 120 personas participaron en los diferentes talleres de prevención de violencia de género organizados por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica en Puerto Williams, tras adjudicarse un fondo concursable FNDR 8% de Seguridad Pública del Gobierno Regional (Gore) de Magallanes y Antártica Chilena.

Las instancias participativas estuvieron dirigidas a distintos grupos etarios y sectores de la sociedad austral. Específicamente, los talleres se impartieron a estudiantes de enseñanza media del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, integrantes del Club del Adulto Mayor “Rosa Yagán”, comunidad educativa de los jardines infantiles “Tánana” y “Ukika”, y población en general en la sede de la Junta de Vecinos N°1 de la capital provincial.

Tras estas jornadas, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, destacó la amplia convocatoria en los talleres y agradeció la disposición de entidades que colaboraron. “Estos son aportes, son herramientas que hoy día se les entrega a la comunidad de Puerto Williams para poder conversar estos temas. Muchas veces se generan barreras, no conversamos estas temáticas y hoy día tenemos que empezar a abordarlas. Tenemos que ir entendiendo, educarnos y también ir generando cambios en nuestra comunidad. Este taller tuvo buenos resultados y queremos generar muchas más instancias para la comunidad”, sostuvo la máxima autoridad provincial.

Estas actividades, enmarcadas en el programa “Prevención de todo tipo de violencia en la Provincia Antártica Chilena”, recibieron un presupuesto de 4,6 millones de pesos por parte del Gore Magallanes, luego de haberse aprobado este fondo concursable en 2023. Esta iniciativa igualmente se trabajó bajo el alero de la Coordinación Regional de Seguridad Pública de Magallanes.

El consejero regional por la Provincia Antártica Chilena, Hugo Pérez, quien participó en el taller con personas mayores, agradeció esta iniciativa llevada a cabo por la Delegación. “Hoy la gente cuenta con estos talleres de conocimiento para denunciar, para tener en claro que no están solos, que tenemos las redes de apoyo tanto del Estado como de diversas instituciones para sacar adelante a las personas violentadas (…). Los adultos mayores igual, a pesar de que tuvieron otro tipo de crianza, tienen claro qué es la equidad de género, cuáles son sus derechos, sus redes de apoyo y a quién acudir en caso de que alguien esté ejerciendo algún tipo de violencia, tanto discriminatoria en algún servicio público, en el ámbito laboral o cotidiano”, manifestó la autoridad.

Oradora y participantes opinan

Los talleres consistieron en instancias de ponencias respecto a los diversos tipos de violencia de género –física, psicológica, sexual, económica, entre otras-, y espacios de diálogo entre quienes participaron. La psicóloga que impartió estos talleres, Catalina Videla, dijo que “me parece súper importante poder abordar estas temáticas en poblaciones tan alejadas, donde muchas veces se invisibiliza la violencia. La participación de la comunidad me pareció muy buena. Pudieron todos dar su opinión, contar sus experiencias y pudimos aprender sobre definiciones y conceptos para poder construir unas relaciones más saludables alejadas de la violencia de cualquier tipo, y así poder aportar a la construcción de una comunidad mejor”.

Además, la profesional se mostró gratamente sorprendida por el taller realizado con adultas y adultos mayores. Especialmente, por “la consciencia que tenían de la no violencia, algo que de repente pensamos que las personas más adultas pueden tener pensamientos más machistas, aquí al menos en la comunidad, con las personas que compartí, pude darme cuenta que igual tenían una visión bastante saludable de cómo nos tenemos que vincular entre hombres y mujeres”.

Precisamente, una de las participantes en dicho taller, María Anguita, valoró esta instancia, puesto que pudo dar a conocer sus ideas y experiencias respecto a esta temática. “Debería ser parte de cada organización tener estos conversatorios de vez en cuando para tocar estos temas. Sobre todo en Puerto Williams, que estamos aislados y hay una violencia de género a todo nivel, que no está muy visibilizada. Yo, que vengo del sistema público, en la parte de educación, uno ahí ve, en contacto con los niños, que no tienen ningún problema en decir la violencia que hay en sus hogares. De repente no se conoce a todo nivel, pero hay violencia que está oculta”, sostuvo.

En tanto, Cecilia Mancilla, quien estuvo presente en la actividad desarrollada en la Junta de Vecinos N°1 de Puerto Williams, evaluó positivamente esta jornada. “Estuvo muy interesante. Siempre es muy bueno participar en las charlas, porque hoy en día la violencia es de todo tipo: económica, psicológica, física, de cualquier tipo está la violencia. Hoy en día ya están las instancias como para que uno pueda decir que esto no es normal. Hace años se podía hacer, pero ahora las cosas cambiaron”, comentó.

Por último, Vanesa Flores, técnico en educación parvularia de Junji, quien participó en la actividad realizada en el jardín infantil “Tánana”, opinó que “me pareció una actividad muy enriquecedora, además de entretenida. Pudimos aportar nuestros conocimientos y también aprender más sobre el tema de la violencia de género, que es algo muy importante para nosotras y para impartir a los niños y a las niñas”.