Por primera vez equipo de especialistas infantiles llega a Cabo de Hornos en Operativo Médico

120 niños y niñas de la comuna de Cabo de Hornos, fueron beneficiados/as con el primer Operativo COLMED año 2024, efectuado al Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams; operativo contextualizado en el convenio suscrito entre el Servicio de Salud Magallanes y Colegio Médico, a fin de contribuir a la disminución de los tiempos de espera en el territorio.

La ronda desarrollada entre el 20 y 22 de marzo, contó con la participación de la Dra. Javiera Cox, traumatóloga infantil; Dra. Nicole Roldán, cirujana infantil; Dra. Andrea Gatica, pediatra y Dra. Victoria Morh, pediatra Policlínico Vida Sana; quienes atendieron a pacientes en listas de espera por consulta de especialidad y realizaron controles pendientes.

En este sentido, para la secretaria del Colegio Médico y participante de la ronda, cirujana infantil Dra. Nicole Rondal, la experiencia fue satisfactoria y provechosa, abriendo nuevos desafíos para brindar y acercar la atención de salud a la comunidad de Cabo de Hornos. “Ninguna de las 4 conocía Puerto Williams, nos encontramos con un vuelo, tiempo maravilloso, gente muy amable, el personal del Hospital muy amable, fue la primera impresión. Ahora el hospital un siete, todo muy bien mantenido, nuevo y los funcionarios con gran disposición a ayudar; partimos el miércoles en la tarde y hoy estamos finalizando con un total de 120 pacientes atendidos, sin distinción de previsión”, indicó la médico especialista.

Agregando la dirigente COLMED Magallanes que, “este tipo de iniciativas ayuda a la comunidad a sentir una conexión más fuerte con el sistema de salud, a sentir que estamos más preocupados, a ver que los profesionales que estamos en Punta Arenas, tenemos en consideración las patologías y estamos preocupados, tanto desde el Servicio de Salud como desde el Colegio Médico y trabajamos para mejorar la salud y llevar mejor salud a todos los rincones de nuestra región”, puntualizó la Dra. Nicole Roldán.

Por su parte, Ariela Vera, coordinadora de la ronda desde el Servicio de Salud Magallanes, junto con destacar que es primera vez que se hace una ronda de pediatría tan completa, subrayó el gran trabajo realizado por las médicas especialistas junto al equipo humano del Hospital Comunitario Cristina Calderón. “Reconocer y agradecer el compromiso demostrado por todos quienes participaron de esta ronda, profesionales, técnicos y administrativos, trabajo que permitió brindar continuidad de atención a los usuarios del establecimiento y acompañar todo el proceso del operativo”, acotó la profesional.

A nombre de la comunidad, Constanza Calisto, directora del Hospital más austral de Chile y el mundo, comento que para la comunidad es un tremendo aporte y beneficio, por lo que se le agradece la atención y cariño que han puesto las Dras. integrantes de la ronda, por lo que esperan seguir contando con este tipo de iniciativas.

Carolina Romero, llegó hasta el Hospital de Puerto Williams con sus hijos Abel, Josefa y María José, para control de especialidad de sus pequeños. “Estamos muy agradecidos de la venida de las especialistas, el año pasado no tuvimos la oportunidad de tenerlas acá, así que agradecida de poder tener los controles y también que ellas vean que nosotros tenemos muchas dificultades para tener acceso, vivimos muy lejos y espero que se vuelva a repetir”, acotó.

De igual forma, Valentina Barros, comentó que llegó a consultar por un tema que tenía su hija en el pie, al que no le había podido hacer seguimiento; “estaba programando un viaje a Santiago para hacerle el seguimiento, pero el hecho de que haya venido una traumatóloga infantil, me evito hacer el viaje y me permite hacer ahora el seguimiento con ella en Punta Arenas, que es mucho más accesible que viajar a Santiago, así que muy contenta y agradecida”, puntualizó.