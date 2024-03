Senador Kusanovic cuestionó respuesta del Gobernador por situación de trabajadores de Entrevientos



Aún no estamos en Semana Santa para que empiecen las lavadas de manos” apunto el parlamentario.

Luego de darse a conocer la respuesta del Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, a la solicitud efectuada por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, que buscaba acelerar proyectos que puedan ayudar a los trabajadores afectados por el gran incendio industrial en la planta salmonera de la empresa “Entrevientos”, el senador Alejandro Kusanovic se mostro critico por la falta de compromiso para buscar gestionar soluciones concretas.

Flies, se habia referido a la solicitud aclarando que “Estamos lejos de poder reubicar a los trabajadores, ya que al Gobierno Regional no le corresponde el ámbito laboral”, tras lo cual Kusanovic reacciono señalando que “no le corresponderá (al Gobernador) el ámbito laboral, pero si le corresponde promover el desarrollo de la industria en Magallanes, debiendo entregar las condiciones que sean necesarias para su crecimiento, en especial a las industrias que tienen ventajas comparativas en la región y que son altamente competitivas.”

Ante la ausencia de medidas concretas, el parlamentario fue crítico “aún no empieza Semana Santa para que se laven las manos . Por el contrario, nadie sobra en la búsqueda de soluciones, especialmente el Gobierno Regional, quien tiene el deber y los recursos para fomentar el desarrollo de las industrias que sirven y dan trabajo a la Región de Magallanes, por lo tanto, no se pueden restar, menos cuando estamos hablando de muchos trabajadores y sus familias que dependen de ellos.”

Tras lo cual, Kusanovic finalmente hizo un llamado a las autoridades competentes a “abandonar paradigmas que están asfixiando el desarrollo productivo de Magallanes y no lo dejan crecer, y preocuparse realmente del entorno que esta limitando nuestro futuro económico próspero”