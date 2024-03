Seremi de la Mujer Alejandra Ruiz: “Urge su promulgación porque la efectiva implementación de la Ley de Violencia Integral puede salvar vidas”

“Cuando la violencia contra las mujeres retrocede, el país avanza”.

Bajo este lema, el Gobierno conmemoró un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer, destacando las acciones emprendidas para prevenir, atender y reparar la violencia contra las mujeres y anunciando que, a fines de este año, existirá un Centro de Atención Especializada en Violencias de Género en cada región del país.

A nivel nacional, la ceremonia fue encabezada por el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana. “Tenemos el deber moral, político e histórico de defender el legado de nuestras madres, abuelas y antecesoras. Avanzar y no retroceder”, señaló Orellana en la ocasión. “Confío en que después de esta semana legislativa, en que por fin aprobamos la Ley Integral contra la Violencia, dejaremos un país más preparado para enfrentar la violencia de género, para prevenirla. En ese desafío esperamos el compromiso de todos los sectores”, agregó la autoridad.

En Magallanes en tanto, la ceremonia fue encabezada por la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Alejandra Ruiz Ovando y el Delegado Presidencial Regional José Ruiz Pivcevic. La actividad en donde además se distinguió a ocho mujeres de la región por aporte a la equidad de género, fue la oportunidad para destacar los avances del Ministerio en el país y en la región. “Hemos trabajado para ampliar y fortalecer la oferta y los servicios del Ministerio, especialmente en la transversalización de género junto a más de 60 servicios públicos, que implica integrar los intereses y necesidades de hombres y mujeres en igual proporción en la ejecución de la política pública”, señaló Ruiz Ovando.

“Como Ministerio hemos logrado hitos significativos como la promulgación de la Ley sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, la implementación del Registro Nacional de Deudores, y la actualización de planes nacionales cruciales para la igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia mujeres, niñas y diversidades, para lo cual como Secretaría Regional hemos tenido como rol la amplia difusión a la comunidad y capacitación a el funcionariado público, para lograr llegar al máximo de la población con estas políticas”.

La autoridad local también subrayó la aprobación del financiamiento por parte del Gobierno Regional del diseño de un Centro de la Mujer y Casa Transitoria de Acogida en Punta Arenas: “una infraestructura esencial en nuestra lucha contra la violencia contra las mujeres. Este proyecto, junto con las intervenciones directas a mujeres víctimas de violencia, es parte trascendental de nuestro compromiso con la creación de espacios seguros y de apoyo para las sobrevivientes de violencia”.

Respecto al fomento de la autonomía económica, resalta el convenio con el GORE para avanzar hacia la inclusión laboral de las mujeres en industrias emergentes, como el Hidrógeno Verde: “Esto no solo apoya nuestro objetivo de igualdad de género, sino que también abre nuevos horizontes económicos para las mujeres de Magallanes”. En términos de cifras, destacó que la implementación del Registro Nacional de Deudores y la puesta en marcha del mecanismo para el pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, ha implicado la cancelación y acuerdos de pago en 719 casos durante el 2023.

Dentro de las acciones desarrolladas para abordar la violencia física que entre 2022 y 2023 truncó la vida de 84 mujeres en Chile, en 2023 se promulgó la ley de reparación a víctimas de femicidio y sus familiares y a 9 meses de su promulgación, ya se han entregado 46 pensiones a niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres, entre ellos un tutor en Magallanes que ya fue notificado. En tanto, más de 300 mujeres se atendieron el 2023 en los programas de Atención, Protección y Reparación de Violencia Contra las Mujeres en los Centros de la Mujer de Punta Arenas, Porvenir y Natales. Respecto a la violencia sexual, el Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer, incorporó las agresiones sexuales al GES, lo que ha permitido la atención de 34 víctimas de agresiones en la zona.

CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIAS DE GÉNERO

En el marco de la conmemoración, se anunció que este año se inaugurarán nuevos Centros de Atención Especializada en Violencias de Género con el objetivo de contar con al menos uno en cada región, cumpliendo con este compromiso presidencial que tiene por objetivo atender las necesidades más urgentes de las mujeres que viven violencia, incluida la violencia sexual, brindándoles asistencia oportuna, adecuada y especializada para su reparación psicosocial y restitución de derechos a través de atención psicológica y psiquiátrica y asesoría de un o una abogada y trabajador/a social.

Respecto a las prioridades de este año, Alejandra Ruiz enfatizó que como Ministerio buscan la modificación al régimen de sociedad conyugal, el seguir avanzando en la implementación del sistema para el pago efectivo de pensiones, la modernización de SernamEG y lograr un acuerdo en la ley de Sala Cuna. “En Magallanes, nos enfocaremos en monitorear y apoyar la construcción del Centro de la Mujer de Punta Arenas y fortalecer su atención; ampliar la oferta programática de nuestro Servicio a comunidades más alejadas como Cabo de Hornos, para garantizar la equidad de género y el acceso a servicios esenciales para todas las mujeres independientemente de su ubicación. Además, con la recientemente aprobada Ley de Violencia Integral, desarrollar una bajada operativa para que sea efectiva su aplicación será fundamental esta segunda mitad de gobierno”.



LEY DE VIOLENCIA INTEGRAL: “LAS NIÑAS Y MUJERES DE CHILE NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO”

La aprobación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres fue uno de los avances relevados este 8M. Esta ley, mandata a los distintos órganos del Estado velar por el debido acceso a la justicia de las víctimas, garantizando, por ejemplo, asistencia y representación judicial y mejorando la vigilancia de las medidas cautelares. Esta ley protege también a niñas, niños y adolescentes, reconociéndoles como víctimas directas de la violencia que reciben sus madres y/o cuidadoras, posibilitando el desarrollo de una oferta programática de atención y reparación para ellas y ellos y repercutiendo en las decisiones que puedan tomar los Tribunales respecto a su custodia.

“El mismo 8 de marzo, y en el marco de sus atribuciones, un grupo de parlamentarios envió este proyecto aprobado transversalmente por Gobierno y oposición, al Tribunal Constitucional. Como Gobierno creemos que las niñas y mujeres de Chile no pueden seguir esperando, y esta larga etapa parlamentaria que duró 7 años, y en donde se agotó la discusión, debe cerrarse. Urge su promulgación porque la efectiva implementación de este nuevo cuerpo legal puede salvar vidas”.