Trabajadora de ENAP y ex alumna de curso de conducción profesional fueron homenajeadas por el Municipio de Punta Arenas y el Gobierno Regional

El Gobierno Regional distinguió a Ruth Moreira, actual chofer de locomoción mayor en Punta Arenas, mientras que el municipio reconoció a Loyda Sánchez, administrativa de la gerencia ENAP Magallanes, con 39 años de trayectoria en la empresa estatal.

Con 39 años de trayectoria, aportando con su trabajo y compromiso en diversas áreas de Enap Magallanes, Loyda Sánchez fue una de las 26 mujeres homenajeadas por la Municipalidad de Punta Arenas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Muy emocionada, Loyda -quien actualmente cumple funciones como asistente administrativa en la gerencia de la empresa estatal en Magallanes- valoró el reconocimiento. “Siento que esta distinción es gracias a mi madre, todo lo que ella me enseñó, y el tener a unas excelentes compañeras de trabajo en las cuales una -día a día- se apoya. No me esperaba la nominación, pero ha sido muy lindo. En el fondo es un premio que reconoce lo que hemos hecho en la empresa”, expresó al término de la ceremonia realizada en el Centro Cultural de Punta Arenas, actividad a la que también asistió el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, quien valoró la instancia. “Es muy lindo poder reconocer a tantas mujeres que muchas veces anónimamente contribuyen al desarrollo local. En nuestro caso Loyda es una gran profesional, muy comprometida con cada uno de los desafíos que ha tenido en la empresa. Ha sido toda una vida ligada a Enap, destacándose no solo en las funciones propias del cargo, sino también en la práctica de deportes y colaborando en diversas instancias de actividades dirigidas a la comunidad”, expresó el ejecutivo.

En la ceremonia, se hizo mención a los inicios de Loyda en Enap, ingresando como estudiante en práctica para luego pasar por diversas áreas de la empresa hasta llegar en la actualidad a ser la secretaria de la Gerencia de Enap Magallanes, donde le corresponde realizar diferentes funciones.

En otra ceremonia -realizada en el edificio anexo de ENAP- el Gobierno Regional de Magallanes homenajeó a 31 mujeres, reconociendo en ellas su esfuerzo, trabajo y destacada trayectoria en diversos ámbitos. Ruth Moreira, actual chofer de locomoción mayor de Punta Arenas, fue una de las homenajeadas, quien, tras participar en un curso de conducción profesional impulsado por Enap, fue contratada por la empresa Ascendal, iniciando así un destacado trabajo en el transporte público. “Pensé que me iba a costar más, pero gracias a Dios, con la oportunidad que me dio Enap de sacar el curso, se abrieron puertas para que las mujeres ingresen al transporte público, que siempre uno lo ha tomado para hombres, pero con esta oportunidad y el reconocimiento que me dieron estoy muy feliz y les digo a todas que sí se puede. Adelante las mujeres”, expresó.