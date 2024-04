Algo horrible no va a pasar, lo siento | Víctor Maldonado | Opinión



 La expectación causada por una previsible estrecha llegada en la votación de la presidencia de la Cámara concentró la atención pública. Nadie quedó decepcionado porque todo se resolvió por un voto de diferencia.

 Eso hizo que pasara a un inmerecido segundo plano lo sorprendente que resulta que decisiones tan relevantes estuvieran dependiendo de lo que pasara con una licencia médica, una ausencia de la sala o un cambio de opinión de última hora. Hace apenas un año, no hubiera parecido posible.

 Con el resultado queda en evidencia que el gran ganador en ambas cámaras ha sido la polarización en dos grandes segmentos. El gran perdedor son los acuerdos porque lo que predomina es la búsqueda de motivos por los cuales justificar las diferencias. La confluencia no fue posible en ningún momento.

 Debiera preocuparnos que esta fuerte polarización se da en el ámbito político, pero no encuentra un correlato social equivalente. Se la ha cuidado con esmero y en forma artificial porque los ciudadanos reclaman unidad para atender a sus preocupaciones principales. Saben que la solución no viene de los conflictos.

 El mayor problema que estamos experimentando en política es el fomento de una agresividad que no se justifica por los hechos, sino que se basa en el cultivo de expectativas catastróficas. Eso es lo que ahora acaba de ser derrotado.

 En un ambiente de justificado festejo en la centroizquierda, no resulta grato decir que con lo sucedido poco se podrá avanzar, pero que es mucho el retroceso que se ha evitado al alcanzar una victoria estrecha a más no poder.

 La derecha explicó la ruptura de un pacto en el que había comprometido su palabra en vista que la posición política de quien iba a llegar a la presidencia le resultaba intolerable y que justificaba renunciar a un comportamiento honorable.

 Semejante cultivo del prejuicio solo se puede sostener en base a que nunca se pueda comprobar si era efectivo el Armagedón que se estaba armando.

 Lo importante es que habíamos encontrado unos oportunos salvadores de un peligro supuesto que siempre lograban exorcizar y nunca se necesitaba comprobar. En versión microscópica, los herederos del innombrable nos rescataban sin consultarnos del marxismo internacional y de ser satélites de la Unión Soviética, lo que no es poco decir cuando la Unión Soviética ya no existe.

 Y resulta que aquí pasó lo peor. Aquello increíblemente malo que iba a suceder, ocurrió. Tenemos al PC en la presidencia de la Cámara. ¿Y qué ocurrirá? Adivínenlo: absolutamente nada, o sea, nada que no sea la normalidad misma.

 La idea de que un partido tenga que esperar más de cien años de historia para tener una oportunidad inédita solo para meter las patas, es absurda. Vamos a tener al alumno mateo de la clase haciendo todos sus deberes con aplicación.

 Los que conozcan a los comunistas reales, y no se guían por su leyenda, saben que lejos de esperar el fomento del caos y la anarquía, son, por convicción y formación, los más ordenados del curso. Incluso, exasperantemente ordenados.

 Tal vez el guion no resulte tan mal. Si nos están salvando de riesgos inexistentes, quizá el verdadero peligro esté en los que necesitan inventar peligros de los cuales dárselas de salvadores. Y no sigo porque me asusté.



Víctor Maldonado T., Sociólogo.

