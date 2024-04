Atención de Salud Primaria: CONFUSAM convocó a paro nacional para el próximo 17 y 18 de abril

Para el próximo 17 y 18 de abril la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) fijó una nueva convocatoria a paro nacional para los trabajadores de la atención primaria.

La presidenta del gremio de los funcionarios de Salud primaria, Gabriela Flores expresó que hasta ahora el Gobierno no ha entregado «medidas concretas» en cuanto a los «compromisos acordados». «Creemos que el Gobierno no está dando el ancho en lo que tiene que ver con las situaciones que nos afectan, en especial a los compañeros que esperan su incentivo al retiro. A pesar que en la negociación del sector público logramos una mayor cantidad de cupos, la DIPRES (Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda) no ha transferido los recursos.».

Insistió en que la situación es crítica por las condiciones en las que trabajan.»Se nos muere la gente. Ya llevamos más de 42 trabajadores fallecidos la semana pasada. Entonces la gente está molesta porque vemos que la burocracia le gana al Estado en cumplir con la clase trabajadora y en especial con la primera línea de salud», replicó.