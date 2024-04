Big Band de la FACH hizo cantar a los magallánicos con presentación gratuita | La agrupación interpretó canciones de reconocidos artistas y películas

Con el objetivo de cautivar a las personas a través de la música, la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) se presentó en Punta Arenas, logrando deleitar a los magallánicos con reconocidas canciones de diferentes artistas y películas.

Las presentaciones de esta histórica agrupación se llevaron a cabo para conmemorar los 94 años de la FACH y contaron con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas. En este contexto, la Big Band realizó dos espectáculos en el Teatro Municipal José Bohr, siendo los primeros beneficiarios algunos estudiantes de enseñanza básica y media de los liceos María Auxiliadora y San José.

Durante esta presentación, los escolares tuvieron la oportunidad de conocer los instrumentos utilizados y la composición de la agrupación, además de interactuar con los músicos y subir al escenario para conversar con ellos y hacer consultas.

Los jóvenes expresaron su agradecimiento por este exclusivo evento.

“Estuvo muy entretenido, súper didáctico. Me encanta que cuando se hace un espectáculo, que los directores saquen a la audiencia, la hagan parte de la actuación, que los asistentes no sean meros espectadores. Respecto a la banda, nada que decir, están a otro nivel. Me gustaría que se repitan este tipo de actividades, porque es muy necesario para la educación en Chile”, comentó el estudiante de segundo medio del Liceo Salesiano San José, Felipe Javier López Chiguay.

“Creo que es una muy buena instancia, especialmente para los jóvenes que les gusta mucho la música, actividades recreativas en lo que es el arte. Esto especialmente en Punta Arenas, que no se ven mucho a veces. Es bonito que vengan”, señaló por su parte el alumno de segundo medio del Liceo Salesiano San José, Cristóbal Elías Riveras Covas.

En la segunda presentación más de 400 personas disfrutaron de la música interpretada por la Big Band.

Cabe destacar que la IVª Brigada Aérea, junto a la Municipalidad de Punta Arenas, se encargaron de las coordinaciones y otras gestiones necesarias, para ofrecer a la comunidad magallánica una jornada marcada por la música.

El Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, GBA (A) Vicente Donoso Herman, expresó su agradecimiento por el gran apoyo del público y destacó la participación de la Big Band en Punta Arenas, quienes se presentaron por tercer año consecutivo en el extremo sur de Chile.

Con ello, se concluyeron las celebraciones por el 94° aniversario de la FACH en la Región de Magallanes.

Reseña histórica de la Big Band.

La Banda de la Fuerza Aérea de Chile fue creada el 16 de junio del año 1934 en la Base Aérea «El Bosque» de Santiago, para cumplir con el anhelo del personal institucional de poder desfilar con su propia banda de músicos.

Su primer director musical fue el Capitán Enrique Pacheco García, quien fue el encargado de formar y dirigir a los primeros integrantes de este conjunto.

Las orquestas de música popular han existido desde la década del 30′ en la Institución, teniendo su origen en las presentaciones que se realizaban en el casino de oficiales de la Escuela de Aviación.

Años después se crea la «Orquesta Espectáculo de la Escuela de Especialidades», agrupación reconocida en los años 60′ por sus actuaciones en radio, teatros y ciudades del país.

La misión de reorganizar este tipo de agrupación la tuvo el director alemán Arthur Max Rosin a principios de los 80′, y se le denominó «Orquesta de Baile» con el fin de interpretar música en cenas protocolares y eventos institucionales.

En los siguientes años esta agrupación fue evolucionando en el tipo de música, destacando su participación en programas de televisión de la época como «Martes 13», las “Semanas Musicales de Frutillar” acompañando a la cantante nacional Andrea Tessa y su actuación en el estreno mundial de la obra «Viajeros en el Espacio».

En 2006 se define reformar este tipo de agrupación de manera radical, ampliando su repertorio y destinándola a presentaciones de público masivo.