En Semana Santa se movilizaron cerca de 5 mil toneladas de recursos y productos pesqueros en el país

Un balance positivo en términos de fiscalización realizó el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura al término de Semana Santa 2024, donde disminuyó la cantidad de toneladas de pesca ilegal pese al mayor número de acciones de fiscalización ejecutadas y al total de la pesca controlada. “Lo anterior, da cuenta de un buen cumplimiento normativo por parte de usuarios pescadores, transportistas y comercializadores”, indicó la Directora Nacional de Sernapesca, Soledad Tapia.



“Este año tuvimos un mayor despliegue de nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras, desde Arica a Tierra del Fuego. Los operativos desplegados a lo largo de Chile, desde el 11 al 31 de marzo, involucraron una intensa actividad conjunta con la Red Sustenta, incluyendo instituciones, como: Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio de Salud, la Armada y otros, reflejando un esfuerzo sin precedentes en la coordinación intersectorial para la vigilancia y control de las actividades pesqueras” indicó la directora nacional de Sernapesca.



Además, resaltó la coordinación entre macrozonas enfocadas a las conductas de mayor riesgo que vulneran la sustentabilidad en la cadena de valor de los recursos pesqueros. “En total, como Sernapesca contabilizamos 543 operativos de fiscalización, de los cuales detectamos infracciones en 85 de ellos. Se controlaron 4.812 toneladas de recursos y productos provenientes de la pesca y la acuicultura en todo el país. De ese total, se incautaron 67 toneladas de pesca ilegal (principalmente Chorito 18,2 ton; Reineta 7,8 ton y Merluza común 6,5 ton), es decir, sólo un 1,4% del total controlado resultó no cumplir con la normativa vigente. Cabe destacar también, que controlamos 2.186 medios de transporte de recursos pesqueros y acuícolas y 23 vehículos fueron incautados por no contar con la documentación exigida”, detalló Soledad Tapia.



Acciones destacadas



En el panorama nacional, algunas regiones sobresalieron notablemente por sus resultados. La Región de Los Lagos, con una incautación de 30,7 toneladas y la observación de 2,7 toneladas de pesca legal, demostró ser un baluarte en la lucha contra la pesca ilícita. Además, cabe mencionar la detección oportuna de una embarcación con recursos provenientes de área con marea roja en Aysén, se pudo dar rápido aviso a la Seremi de Salud para tomar el procedimiento, incautar los recursos e impedir que estos llegaran a comercializarse, y así resguardar a la población.



Por su parte, la Región de Coquimbo logró incautar 10 toneladas y supervisar 54,6 toneladas de pesca legal, reflejando un compromiso firme con la vigilancia y el cumplimiento de las normativas. La Región Metropolitana también se destacó con 9,4 toneladas de incautaciones y una cantidad sustancial de 690 toneladas de pesca legal observada, evidenciando sus esfuerzos por mantener la integridad de su cadena productiva pesquera.



También la coordinación macrozonal demostró nuevamente dar buenos frutos. Así lo reflejan los hallazgos de pesca ilegal de Araucanía y Los Ríos, que permitió sacar de circulación casi 2 toneladas de merluza austral que se pretendían comercializar sin acreditación de origen legal. Situación similar ocurrió entre Coquimbo y Valparaíso, en que la coordinación de los equipos de Sernapesca, permitió no sólo incautar el transporte ilegal de recursos, en este caso machas y ostiones, sino, además, permitió desbaratar la planta clandestina en que se procesaban.



En la zona norte, igualmente se hicieron hallazgos significativos, relató la Directora Nacional de Sernapesca, como la incautación de peces provenientes de países vecinos, sin la documentación que autoriza la internación. “Agradezco el trabajo realizado de funcionarios y funcionarias del Sernapesca, y asimismo agradezco públicamente a todas las instituciones de la Red Sustenta y a las Delegaciones Presidenciales Regionales, por la coordinación y la colaboración que nos permite entregar este balance, destacando que efectivamente cumplimos el objetivo de que en Semana Santa tuviésemos una pesca responsable y un consumo seguro de nuestra población. Y también, agradezco a los pescadores y las pescadoras que cuidan su actividad para hacerla sustentable y por supuesto, no quiero dejar de mencionar, nos alegra enormemente el hallazgo sanos y salvos de los pescadores de Isla Santa María de Coronel que naufragaron 7 días”, finalizó Soledad Tapia.