Nuevo estudio Claves Consumidor de Ipsos: 52% de los chilenos se informa principalmente por RRSS a la hora de comprar o tomar decisiones de marca

Además, el mismo porcentaje piensa que las RRSS son una ayuda real para su desarrollo profesional.

Santiago, 8 abril 2024

La empresa de investigación de mercados Ipsos lanzó su más reciente informe “Claves Consumidor”, un nuevo estudio local que busca medir diferentes temáticas relacionadas con el marketing y consumo en Chile. Con 1200 encuestas realizadas y de carácter trimestral, este estudio busca conocer las percepciones y comportamientos sobre el uso del tiempo libre, canales de compra, publicidad, sustentabilidad, y el uso e influencia de las RRSS, entre otros temas de relevancia.

Acceso, uso e influencia de las RRSS

9 de cada 10 chilenos declaran usar las redes sociales todos los días, ya sea para enviar mensajes, contactar con gente, ver o generar contenido. Esto se incrementa en las mujeres, con un 94% que declaró consumir redes sociales los siete días de la semana versus un 86% de los hombres. Por otro lado, solo un 1% de los encuestados dijo no ocupar RRSS.

El estudio reveló el impacto que tienen las redes sociales en la vida análoga de las personas: sólo 1 de cada 10 chilenos (12%) declaró no haber realizado ninguna actividad inspirada por las RRSS. Buscar lugares donde pasear (47%), recetas para cocinar (43%), lugares para ir a comer (42%), lugares donde viajar (39%) y lugares donde comprar (39%) son las principales actividades realizadas bajo la influencia de las redes sociales. Además, 52% dijo que las RRSS son su principal fuente de información al momento de decidir sobre compras o marcas, aumentando hasta 59% en el caso de los Millennials.

Instagram, Facebook y TikTok aparecen como las plataformas más influyentes para los chilenos. Instagram es la que más incidencia tuvo para elegir donde comer (66%) y donde viajar (62%), Facebook lo es para ver dónde hospedarse (56%) y donde viajar (55%). Otras RRSS que repercuten en otros aspectos son: TikTok en actividades para hacer con los niños (46%), YouTube en cosas para cocinar (48%) y Pinterest en manualidades (32%).

Para Regina Oyanedel, directora de clientes en Ipsos Chile “las redes sociales están siendo determinantes a la hora de tomar decisiones relacionadas con el disfrute tanto dentro como fuera del hogar, siendo la principal fuente de información en torno a decisiones sobre marcas y compras para la mayoría de las personas. Esto hace que sea muy relevante qué y cómo están comunicando las marcas en estas plataformas, y de qué forma impactan en la vida, las actividades y el bienestar de su público, usuarios o clientes”.

Efecto de las RRSS en el bienestar, las relaciones y la salud mental

Dos de cada tres encuestados (67%) dijo encontrar en las redes sociales un entretenimiento y un “escape a la rutina diaria”, siendo mayor el sentimiento en los Millenials (71%) que en los Baby Boomers (58%).

Por otro lado, 41% de los chilenos siente que las RRSS pueden tener un efecto negativo en su salud mental, aumentando particularmente entre los Millennials y Gen Z (47% ambos). Además, la mitad de los encuestados (49%) declara que gasta más tiempo del que quisiera en las redes sociales, y un 38% piensa que afectan su concentración de sus quehaceres diarios o su trabajo.

Desde lo relacional, 48% cree que las redes sociales han reemplazado otras formas de contacto con familia y amigos, y un 47% declara que le hacen sentir parte de una comunidad. Por otro lado, casi la mitad de los chilenos (46%) siente que no quiere perderse nada de lo que está pasando, lo que suele conocerse como el “síndrome FOMO” (por su sigla en inglés fear of missing out).

“Existe la idea de que la Generación Z es la más impactada por las redes sociales, sin embargo, son los Millenials quienes declaran mayor impacto en sus vidas, ya sea efectos positivos o negativos. Dicen que gastan más tiempo del que quisieran en las redes y que los distraen de sus quehaceres, pero también que son una ayuda en su desarrollo profesional y que les dan sentido de pertenencia a una comunidad. El desafío es entender cómo ayudarlos a simplificar su relación con las marcas a través de las RRSS para reducir los niveles de culpa, estrés o ansiedad social generada por estas plataformas”, concluyó Oyanedel.

Sobre Ipsos

