Partidos políticos expresan su rechazo a atentado que costó la vida a tres Carabineros en Cañete

DECLARACIÓN DEL PARTIDO RENOVACIÓN NACIONAL.



En relación al homicidio de tres carabineros en la comuna de Cañete, la Bancada de diputados de Renovación Nacional declara: En un día que debiese ser de celebración para Carabineros de Chile, nuevamente el terrorismo y el crimen organizado cobran la vida de 3 funcionarios de la institución. Lo anterior viene precedido de una semana en la que el gobierno no escatimó en esfuerzos para imponer una campaña comunicacional que diera cuenta de cifras exitosas en materia de homicidios -aun cuando fuera el segundo peor año en la materia en la historia de Chile- y se encargaba de satisfacer los deseos de su izquierda más radical que exigía la salida del General Director, don Ricardo Yáñez. El Gobierno y particularmente los encargados de la seguridad han perdido el rumbo y el sentido de realidad con discursos y cifras vacías de contenido, y sus preocupaciones se concentran en definir su salida con miras a optimizar sus posibilidades para las próximas elecciones parlamentarias. El Presidente Gabriel Boric y el Ministerio del Interior han fracasado en su mandato constitucional de resguardo del orden y la seguridad pública interior, y por tanto los chilenos no pueden seguir expuestos a un equipo que no dio el ancho y parece haber perdido el sentido de realidad. La Ministra Carolina Tohá y los subsecretarios del Interior y Prevención del Delito deben dar un paso al costado por el bien de Chile, y concentrarse de lleno en sus planes electorales. Somos respetuosos de la facultad del Presidente de la República de formar sus equipos, pero la magnitud de la crisis nos obliga a tomar medidas que dejen a la vista la necesidad imperiosa de hacer cambios. Somos conscientes de la necesidad de hacer reformas legales para enfrentar la delincuencia, pero dar a entender que el problema es únicamente del marco legal es una falsedad que desconoce que el gobierno, más allá del discurso, no apoya a carabineros, y muestra clara de ello es la salida forzada del General Yáñez, medida que violenta el marco constitucional y ataca de lleno el alma institucional.



DEECLARACIÓN DEL PARTIDO COMUNI9STA DE CHILE.



El Partido Comunista de Chile expresa su más profundo pesar y condena enérgicamente el lamentable y condenable asesinato de tres funcionarios de Carabineros en la provincia de Arauco, región del Biobío. Nos solidarizamos con la institución de Carabineros de Chile en este momento de dolor y luto, así como extendemos nuestras sinceras condolencias a las familias y seres queridos de los afectados por este trágico suceso. Es imperativo que la justicia actúe con celeridad y eficacia para esclarecer este repudiable crimen y llevar a los responsables ante tribunales. La violencia no puede tener cabida en nuestra sociedad, y es deber de todos los sectores trabajar unidos y unidas para erradicarla, a objeto de construir un país en el que prime la paz, la justicia y el estado de derecho. Instamos a las autoridades competentes a que realicen una exhaustiva investigación para determinar las circunstancias de este acto criminal y aplicar todo el peso de la ley sobre aquellos que resulten responsables. El Partido Comunista de Chile reafirma su compromiso con la construcción de un país más justo, solidario, participativo y democrático, donde la convivencia pacífica sea el pilar fundamental de nuestra sociedad. Hoy más que nunca, es necesario unir esfuerzos para superar los desafíos que enfrentamos como país y avanzar hacia un futuro mejor para todos y todas. El presidente de nuestro Partido, Lautaro Carmona, formará parte de la comitiva que acompañará al presidente de la República en su traslado al lugar de los hechos.