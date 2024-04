Presentan documental sobre Carabineros en la crisis del Canal Beagle de 1978

Este 18 de abril, en el marco de las actividades del mes de aniversario de Carabineros de Chile, en el auditorio CADI de la Universidad de Magallanes, se realizó la presentación del documental “1978: Carabineros de Chile en la Crisis del Canal Beagle” obra audiovisual que rescató testimonio de servidores de la institución movilizados en el marco de la crisis limítrofe con Argentina en 1978.



La instancia contó con la presencia de representantes del Ejército, Fuerza Aérea, Policía de Investigaciones, Gendarmería de Chile y autoridades regionales, así como también dotaciones en servicio activo de Carabineros y un grupo de exservidores de Carabineros que estuvieron movilizados en la Crisis del Beagle de 1978, estos últimos protagonistas de la obra histórica audiovisual.



La ceremonia fue encabezada por el Jefe de Zona de Magallanes y Antártica Chilena, General Marco Antonio Alvarado Díaz, quién dio la bienvenida a los asistentes a este emotivo acto, destacando que “en este documental se rescata parte importante de nuestra historia Patria, en donde el sacrificio y compromiso fueron fundamentales, siendo parte de la herencia que tenemos como institución”.



El documental “1978. Carabineros de Chile en la Crisis del Canal Beagle” es una obra audiovisual que rescata diferentes testimonios, en donde el equipo realizador trabajo en el rescate de la memoria y los procesos históricos que se desarrollaron en el marco de la crisis del Canal Beagle, destacando a sus protagonistas y sus experiencias, en donde Carabineros de Chile fue movilizado a distintos lugares del Teatro de Operaciones Australes, incluyendo Puerto Natales, Laguna Blanca, San Gregorio, Punta Arenas, Tierra del Fuego e Isla Navarino.



Es de esta manera que, dentro de un marco general histórico se explicó en la obra audiovisual los orígenes de la controversia y las distintas labores que Carabineros realizó, esto tanto en retenes de frontera, control de tropas que llegaban a Punta Arenas, trabajo con la comunidad y el rol que les tocó cumplir en “la primera línea de fuego”, ya sea en puestos fronterizos como en posiciones defensivas, completando de esta manera cuadros de Ejército e Infantería de Marina.





Experiencias que marcan una historia





Carlos Gallardo, Carabinero en Punta Arenas en la época, señala que “el resguardo de la llegada de tropas al aeropuerto era parte de nuestras labores, esto se hacia por vuelos especiales, en donde usábamos códigos, como por ejemplo “150 calcetines rojos” señalando efectivos de Ejército; “150 calcetines negros” en relación a la Armada; “150 calcetines azules” señalando a la FACh y “150 calcetines verdes” cuando llegaba personal de Carabineros.



Con el aumento de la crisis, dentro de los planes de defensa, correspondió a Carabineros de Chile cumplir roles junto al Ejército y Armada, siendo desplegados en los diferentes frentes del Teatro de Operación Austral Conjunto, incluso teniendo llegando la orden de cumplir tareas en las islas Picton, Nueva y Lennox.



El Carabinero Veterano de 1978 Carlos Gallardo, recuerda que “un día después de la hora del servicio llego la orden de ir a pañol de equipo, tuvimos que retirar un poncho de castilla, un jersey y ropa interior larga de invierno. Ahí supimos que nos desplegábamos unos 30 carabineros a Puerto Williams con el objetivo de establecer retenes en las islas Picton, Nueva y Lennox… íbamos a la guerra”.



El Carabinero Veterano de 1978 Rolando Norambuena, recuerda que “un día fui en dirección a la Escuela de Suboficiales desde mi casa, me llamaron porque había una situación urgente, el instituto estaba cerrado, comenzó la entrega de equipo y una frenética actividad, se nos informó que seríamos desplegados y nos dirigimos al aeropuerto”… “nos despidieron y nos embarcamos en un avión de carga, supimos que íbamos a Punta Arenas, llegamos y tuvimos un breve paso en el Regimiento Pudeto, después cruce a Tierra del Fuego”… “llegamos a San Sebastián, estábamos bajo el mando de un Capitán de Ejército y ahí tuvimos que hacer nuestras trincheras, teníamos que defender la pampa, estábamos en la primera línea de defensa”.



Para el René Bram, también Carabinero movilizado en la Crisis de 1978, “nosotros estábamos en las trincheras, no sabíamos a quién teníamos al lado, algunos nos conocíamos otros no, teníamos que estar ahí todo el día y a veces salíamos de noche”… “al frente veíamos a los argentinos, rozando la alambrada del límite, estábamos ahí sin miedo pues sabíamos lo que teníamos que hacer…defendíamos Chile”.



Por otro lado, en Monte Aymond, José González, recuerda que “en nuestra casa manteníamos armamento, yo con mi fusil SIG y mi señora con la Carabina, nosotros sabíamos que teníamos que actuar y estábamos en la primera línea de fuego, tanto para el Ejército de Chile en nuestras espaldas como para los argentinos al frente”.



En Punta Arenas, el Carabinero José Santana, recuerda que “estuve en las reuniones donde el General Nilo Floddy comunicó a la población la realidad del conflicto, ofreciendo transporte para quién quisiera salir de la región, nadie los tomo, ningún magallánico, todos iban a estar en la defensa de nuestra tierra”.



“a mi esposa le dije si llega a pasar algo yo te busco, cuando esto se inicie ándate al hospital a cuidar a los heridos, ella sabía lo que tenía que hacer”, recuerda emocionado el Carabinero Jaime Sepúlveda.





El General Nilo Floddy, en entrevistas años después de la crisis de 1978, manifestó que “los mejores soldados que he conocido fueron los Carabineros, quienes en la Crisis de 1978 se adaptaron rápidamente a las circunstancias, con carencia material, pero con un espíritu que alentaba a nuestros soldados, sintiendo profundo orgullo por su aporte en tan duros momentos”.



El sentir del Carabinero Raúl Pérez, quién vivió estos duros momentos afirma que “el dar la vida por la Patria, era lo fundamental para mí”… “Carabineros es una institución que me dio todo, yo amo ser Carabinero”, sintetizando una experiencia que para muchos es totalmente desconocida.



Reconocimientos



Tras la proyección del documental, el cual hizo brotar diferentes emociones a los asistentes, el General Marco Alvarado Díaz, realizó la entrega de reconocimientos a un grupo de Carabineros Veteranos de 1978, ocasión en donde cada uno de los homenajeados recibió un hermoso tazón con la leyenda “aquí toma un veterano de 1978”, siendo aplaudidos por los presentes y recordándonos parte de una historia que, a pesar de los años transcurridos, aún es objeto de investigación para diferentes investigadores de la movilización más gran de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en toda nuestra historia.