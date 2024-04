Presidente Boric por dichos de Ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich: «Exijo respeto para con nuestro país»

El Presidente Gabriel Boric se refirió a los comentarios que realizó la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich en una radioemisora argentina, quien afirmó la supuesta presencia del grupo libanés de resistencia palestina Hezbollah en Chile.

En una conversación con Radio María Reina de Calama, el mandatario expresó que «le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina -este es el segundo comentario que hace sin antecedentes- es que si tiene antecedentes, que los entregue y que colabore, pero que no entregue antecedentes así al tun tún y a la rápida sin probar absolutamente nada».

Y agregó que «acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y nos parece tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones».

En esa línea, el Presidente Boric dijo que «si la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponde y a la justicia, y que se comunique a través de Cancillería, pero estas declaraciones por la prensa al tun tún, a mí por lo menos no me parece y vamos a hacer llegar una nota de protesta mediante Cancillería».

«Yo exijo respeto para con nuestro país», manifestó.