Senador Kusanovic propone reformar la Constitución para que gobernadores regionales sean elegidos por la mayoría absoluta de los votos

La actual normativa solo exige una mayoría relativa, con un umbral del 40% de los sufragios válidamente emitidos.

Durante esta semana el senador de Magallanes, Alejandro Kusanovic, ingreso un proyecto de reforma constitucional por el cual busca que se modifique el actual umbral para la elección de gobernadores regionales, el cual exige en la actualidad un 40% de los votos válidamente emitidos. La propuesta del parlamentario busca elevar este umbral, elevando esta exigencia a la mayoría de los votos válidamente emitidos, esto es 50% + 1, en similares términos a la regla que se exige para la elección del presidente de la Republica.

Este cambio fue justificado por el senador argumentando que “desde la creación de los gobernadores regionales se ha realizado una sola elección y solo en tres regiones (Valparaíso, Aysén y Magallanes) no fue necesario realizar una segunda vuelta, lo que muestra que la regla del 40%, además de no convocar mayorías concluyentes, no ha permitido evitar que se abran segundas votaciones, contrario a lo que se dijo cuando fue aprobado este umbral en el Congreso”.

El proyecto de reforma, recuerda que cuando se presentó la idea de crear un órgano ejecutivo de elección popular para las regiones, el Gobierno de turno propuso que fueran elegidos por mayoría absoluta, asimilando el rol y su relevancia a las elección del Presidente de la República, sin embargo, en la tramitación legislativa no prospero, aunque “siempre existió la incertidumbre soterrada de abrir espacios al caudillismo y de populismos oportunistas, que a la larga socaban la capacidad de generar consensos en la región y en ultimo termino, la democracia misma.”

Por estos motivos, Kusanovic plantea la necesidad de contar con un sistema que arroje resultados realmente concluyentes, proponiendo que el gobernador regional sea elegido “por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos”, según se desprende de la moción, por lo que si ninguno de los candidatos a gobernador regional obtiene la mayoría absoluta de los votos, se habilita una segunda votación entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y resultara electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios.

El parlamentario manifestó que dada la relevancia que ha alcanzado la figura del gobernador regional, no solo por las atribuciones que ha ido acumulando y el presupuesto que se le asigna, “es razonable reforzar su legitimidad y empujar la cohesión de las fuerzas políticas detrás de su mandato. Por lo mismo, el umbral del 40% lo tenemos que revisar, ya que la esencia de cualquier gobierno (central o regional ), consiste en la soberanía absoluta de la mayoría”.