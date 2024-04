Subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara afirmó que en lo que va de 2024 ya se han realizado el 50% del total de fiscalizaciones que hubo en todo 2023

Durante el balance del Plan Nacional de Fiscalizaciones, el subsecretario de Prevención del Delito aseguró además que los cambios a la legislación vigente en torno al ocultamiento de patente avanzan en una mayor eficacia de la pena para quienes incurran en esta falta gravísima.

Con un amplio operativo de fiscalización en la comuna de Estación Central, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, junto al alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, la jefa de zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, general Marcela González y jefe del Programa de Fiscalización del MTT, Oscar Carrasco, realizaron un balance de lo que han sido los operativos de control en todo el país, en el marco del Plan Nacional de Fiscalizaciones Preventivas 2024.

El titular de la SPD expuso que, entre enero y marzo de este año, ya se han realizado el 50% de las fiscalizaciones realizadas en todo el año 2023, por lo que aseguró que superarán con amplio margen el número de servicios vinculados al control del transporte público y particular, con tal de identificar la posible comisión de delitos o transgresiones a la ley vigente de tránsito.

“En los meses de enero y marzo de 2024, ya se ha hecho el 50% de todo lo que se hizo durante el 2023 en cuanto a fiscalizaciones. Es una cifra extremadamente importante, porque habla de una expansión del Estado que hace cumplir su tarea de proteger a las personas. La magnitud de lo que se está haciendo aquí junto a Carabineros y el Ministerio de Transportes nos lleva a mantener la presencia en las calles y garantizar la seguridad de las personas mediante la prevención del delito”, dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Además, desde el 1 de enero del 2024 hasta el 5 de abril 2024 se han realizado 329 fiscalizaciones intersectoriales e intercomunales en todo Chile, en el marco de los Planes Regionales de Seguridad Pública, Somos Barrio y Estado Presente.

La autoridad entregó también detalles de la implementación de la Ley Patente 0 y Ley de Prevención Contra la Venta de Vehículos Robados.

“En el caso de circular sin patente, antes era una infracción grave. Ahora, con las modificaciones que se ha hecho, es una infracción gravísima. Hay un incremento en la sanción, pero además se puede suspender la licencia y se puede retirar automáticamente el vehículo de circulación. No estamos hablando de ablandamiento, sino de la inyección de una eficiencia mayor”, dijo Vergara.

A esto, el subsecretario agregó que “en el caso de la patente alterada, es un delito y se mantiene como tal, incluso puede llegar a costar la cárcel. Aquí tampoco hay un cambio sancionatorio hacia abajo. Respecto a la patente oculta, si bien se establecía como un delito, en la práctica esta pena no se hacía efectiva, porque se abría un proceso donde había que demostrar que el ocultamiento no había sido accidental. Por eso, tenemos que velar que no sólo el papel y la ley haga su trabajo, sino que los fiscalizadores puedan llegar a puerto, y para eso definimos que el ocultamiento de patente es una falta gravísima, y se incluye el retiro de vehículo, permitiendo ejecutar las sanciones de inmediato”

Junto con agradecer estos operativos, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, indicó que “lo que más no piden nuestros vecinos y vecinas es poder retomar el control y la paz en cada uno de los barrios de nuestra comuna, por eso estos operativos que hemos realizado junto a Carabineros nos permiten avanzar en mayor sensación de seguridad”.

A su vez, la jefa de zona de tránsito, carreteras y seguridad vial, Marcela González, relevó el despliegue de la institución a lo largo del país para el desarrollo de este tipo de operativos. “Los procedimientos se realizan en todas las comunas del país, todos los días, Carabineros ha realizado este año más de 90.000 controles, para estar presentes y detectar a aquellas personas que cometen delitos o transgreden las leyes del tránsito”, concluyó.