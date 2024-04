Un 47% de avance llevan las obras de renovación de la 1a Compañía de Bomberos de Punta Arenas

Punta Arenas, 15 de abril de 2024. – El Gobernador Regional Jorge Flies, en conjunto del seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y de Ángel Iglesias, director de la “Bomba Magallanes”, visitaron las obras de la Primera Compañía de Bomberos para constatar in situ el estado de avance de este significativo proyecto para la comunidad.

“Este es un edificio que tiene alrededor de 120 años y desde el punto de vista estructural y de recuperación no había tenido un impacto tan importan como el que se hace ahora. No solo se recupera su impronta arquitectónica, si no que se refuerza todo el soporte estructural del edificio” señaló Flies.

Asimismo, el Gobernador Regional, agregó que “en resumen se recupera un museo, una infraestructura y se deja en condiciones técnicas optimas la compañía de Bomberos, además de recuperar todo el valor patrimonial que tiene el edificio”.

Por su parte, Iglesias declaró que “estamos muy contentos. Vamos a quedar con un cuartel muy moderno. Contaremos con ascensores, un salón muy moderno y renovamos un edificio que estaba en riesgo inminente de caerse. Esto es aporte importante para el desarrollo de nuestras actividades”.

En la misma línea, el seremi Hernández, indico que “esta es una obra de rescate patrimonial donde quedará un cuartel que beneficiará directamente a la comunidad. El Cuerpo de Bomberos tendrá una estructura acorde al nivel de voluntarios con las mejores condiciones para que ellos puedan operar”.

Este proyecto tuvo una inversión de tres mil 975 millones de pesos de parte del Gobierno Regional, y actualmente posee un avance de obras de un 47%. Se espera que en diciembre del presente año la iniciativa sea entregada.