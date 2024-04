Zarpó el Buque Escuela Esmeralda en su 68° viaje de instrucción

Cerca del mediodía de este sábado 13 de abril, desde el Molo de Abrigo, zarpó el Buque Escuela “Esmeralda” para dar inicio a su 68º Viaje de Instrucción. La “Dama Blanca” fue despedida por los pitos y sirenas de las naves surtas en la bahía junto a embarcaciones menores que la acompañaron por la costa; además de centenares de personas, entre las que se encontraban familiares y amigos.



Este año, la dotación, al mando del Capitán de Navío Fernando Méndez está compuesta por 283 personas, de las cuales 94 son Guardiamarinas y 34 Marineros, además hay cuatro Oficiales de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública.



En este viaje la “Esmeralda” navegará durante seis meses, en los cuales visitará 12 puertos y nueve países. El primer puerto en que recalará será Balboa (Panamá), para continuar con Curazao (Curazao), Cádiz (España), Brest (Francia), Portsmouth (Inglaterra), Lisboa (Portugal), Salvador de Bahía, (Brasil), Mar del Plata (Argentina), luego, en Chile, recalará en Puerto Williams, Punta Arenas, Lota; y retornará a su puerto base, en Valparaíso.



El Comandante Méndez indicó que, “estamos prontos a iniciar nuestro 68 viaje de instrucción y que además, es muy especial porque son los 70 años del buque. El buque celebra siete décadas desde que se izó su pabellón por primera vez en el puerto de Cádiz.



Por otro lado, somos un instrumento muy potente en la Política Exterior del Estado, la Esmeralda ha navegado 1.390.000 millas naúticas y visitado 81 países; así es que estamos muy orgullosos de poder liderar este viaje”. Por su parte, la Subteniente de Carabineros, Karina Vergara señaló que, “Es una oportunidad única, me siento muy orgullosa de que me hayan escogido para representar a mi Institución en este viaje de instrucción. Además, me va a permitir crear nuevas amistades y conocer un poco más del mundo, de los marinos y otras culturas”.