Congreso Nacional y Gobierno fijaron nueva agenda legislativa de seguridad

En el marco de la propuesta de avanzar en una nueva agenda actualizada en materia de seguridad, la Mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Senado y el gobierno, a través de sus ministerios del Interior y Secretaría general de la Presidencia, acordaron el listado de proyectos que serán priorizados en su tramitación.

Para el diseño de esta propuesta, que complementa lo ya avanzado en esta materia, se consideró, en primer lugar, los siete proyectos de ley que aún están pendientes del acuerdo anterior.

Ello se complementó con una propuesta que presentó el Senado, a la cual se sumaron varios proyectos impulsados por los distintos comités de la Cámara.

De esta manera se llegó a un total de 32 proyectos que se esperan tramitar en plazos que van desde un mes a un año máximo.

Plazos de tramitación

Así, se espera que los primeros dos queden despachados en el mes de junio. Estos corresponden al que crea el Ministerio de Seguridad Pública (boletín 14614, en tercer trámite) y el de reincidencia (boletín 15661, en comisión mixta).

Asimismo, generar las condiciones para avanzar con celeridad y despachar otras ocho iniciativas en el mes de septiembre. Se trata del proyecto sobre sistema de inteligencia (boletín 12234), el de inteligencia económica (boletín 15975), reglas del uso de la fuerza (boletín 15805), reforzamiento de la seguridad municipal (boletín 15940), acceso a la justicia y defensoría de las víctimas (boletín 13991), fortalecimiento del Ministerio Público (boletín 16374), sobre flagrancia (boletín 16481) y violencia en los estadios (boletín 16223).

El resto (22 proyectos) dependiendo del estado de avance de su trámite legislativo puedan ser despachados a más tardar en mayo del próximo año. Se dividirán en tres grupos en diciembre 2024, marzo y mayo 2025. Para ello se trabajará durante la próxima semana con los presidentes de las comisiones respectivas, para ver con ellos los plazos.

A esto se suma el proyecto que penaliza como delito el ingreso irregular al país. Aunque no está en la lista, el gobierno anunció su compromiso para presentar una indicación tratando de llegar a un acuerdo más amplio en la materia.

Ruta de trabajo

La presidenta de la Cámara, diputada Karol Cariola, recalcó, al igual que su par del Senado, José García Ruminot, que han establecido una ruta de trabajo y un plazo determinado.

En ese sentido, que las comisiones puedan trabajar a la velocidad que se requiere y que los proyectos se pongan en tramitación

Pero, manifestó, en ningún caso este acuerdo garantiza ni se puede comprometer la votación de cada parlamentario o bancada. Añadió que cada uno de ellos tiene el derecho de expresar su posición en cada uno de los proyectos concordados.

Sin embargo, explicó que desde la Mesa convocaron a todos los comités a presentar sus urgencias.

Asimismo, sostuvo que la idea es “hacernos cargo de la necesidad de las y los chilenos de vivir como país con mayor seguridad”. Pero, también hemos hablado de avanzar no solo en seguridad pública, sino también construir acuerdos y avances legislativos en seguridad social y económica, enfatizó.

Asimismo, aclaró que aquellos proyectos propuestos por los legisladores y que no fueron incluidos en el presente acuerdo, no significa que no serán tramitados. Acá se ha buscado consensuar una guía común para priorizar su avance, sostuvo la parlamentaria.

Sobre el mismo punto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que saben que hay muchas más iniciativas, y que estas no quedarán abandonadas.