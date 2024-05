Estar resfriado no es contraindicación para vacunarse contra la Influenza | Hospital Clínico y Servicio de Salud refuerzan llamado a vacunarse

Un llamado a la comunidad magallánica para vacunarse contra la influenza, y así prevenir la infección y los resultados severos del contagio por este virus especialmente en los grupos objetivo, efectuaron desde el Servicio de Salud y Hospital Clínico de Magallanes.

Ivonne Hernández, enfermera asesora del Servicio de Salud, comentó que es importante vacunarse contra la influenza porque genera una inmunidad, “si bien nos podemos enfermar, podemos tener influenza, no va a ser tan grave como si no nos vacunáramos, la importancia que tiene que adquiramos esta inmunización es que no pasemos a una UCI, UTI o en el peor de los casos estar en ventilación mecánica por esta patología”, indicó la profesional.

Agregando que, “es importante seguir vacunándonos y seguir cuidándonos, si bien estamos en un 55% de cobertura, que estamos mucho mejor que el año pasado, pero necesitamos llegar al 80% para tener una inmunización de rebaño”, enfatizó Ivonne Hernández.

En este sentido, la enfermera reforzó el llamado a las mamás de los niños/as entre 6 meses y 5 años para que acudan a su CESFAM a realizar la inmunización de sus pequeños, destacando la importancia de que estén protegidos y no repetir el alto porcentaje de complicaciones que tuvo este grupo etario el año 2023 por patologías respiratorias; señalando además que tanto embarazadas como adultos mayores de 60 años, se encuentran dentro de los grupos objetivo por lo que es importante que se vacunen contra la influenza.

Por su parte la Dra. Patricia Amarales, jefa del CR Infantil y de la Unidad de Neonatología del Hospital Clínico de Magallanes, destacó la importancia de las vacunas. “Las vacunas han sido un tremendo avance en la medicina, realmente la mortalidad tanto de adultos como niños en los últimos cien años, ha bajado drásticamente, pasando de 50 recién nacidos en los años 70 por mil nacidos vivos, ahora estamos en 7, y eso en gran parte se debe a las vacunas, creer que las vacunas son peligrosas es un error”, puntualizó.

La Dra. Amarales fue enfática en señalar que, “todavía hay algunos mitos respecto de las vacunas que es importante que los padres lo sepan, los niños se pueden vacunar estando resfriados, no hay contraindicación para que eso ocurra, la influenza es muchísimo más grave que un resfrío”, acotó.

Además, la médico especialista mencionó que otro de los mitos existentes es, “que los niños no deben salir al frío, ya que es perjudicial y con eso se resfrían, no hay evidencia de que el frío sea causante de enfermedades respiratorias, fundamentalmente son los contagios o sea, el niño estando al aire está más protegido que estando dentro de una casa, dentro de un mall, dentro de los supermercados, donde son ambientes cerrados y hay mucha gente que puede estar contaminada o contagiosa, ese es otro mito, en general la gente tiende a no sacar a los niños al aire libre y eso no es adecuado”, puntualizó.

Consignar que el día viernes 17 de mayo se realizará vacunación extramuros en SODIMAC Punta Arenas, en horario de 10.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 16.00 horas.