Senador Kusanovic propone reforma al sistema político para que gobernadores regionales y alcaldes sean elegidos por la mayoría absoluta de los votos.

La actual normativa solo exige un umbral del 40% de los sufragios para ser elegido gobernador y para los alcaldes se exige mayoría simple de los votos válidamente emitidos.

A través de una reforma constitucional el senador Alejandro Kusanovic, apoyado por los senadores Loreto Carvajal, Iván Flores, Iván Moreira y Rojo Edwards, proponen reforma al sistema político que los gobernadores regionales sean elegidos por la mayoría absoluta de los votos, en lugar de la mayoría relativa del 40% de los votos que hoy se exige para su elección. Así mismo, es autor de un proyecto de ley, patrocinado por los senadores Manuel José Ossandón, Carlos Kuschel, Francisco Chahuan y Loreto Carvajal, por el cual también pretende aumentar el umbral para la elección de alcaldes, los que hoy se eligen solo por la mayoría de los votos.

Ambos proyectos ya iniciaron su tramitación legislativa en el Senado, la de gobernadores en la Comisión de Constitución y la de alcaldes en la Comisión de Gobierno, lo que representa un desafío estando a seis meses de las próximas elecciones. El cambio que propone el legislador al sistema político no es menor, ya que tratándose de gobernadores regionales la norma actual del artículo 111 de la Constitución señala que “Será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al cuarenta por ciento de los votos válidamente emitidos”, contemplando una mayoría relativa para acceder al cargo. Por su lado, tratándose de alcaldes, el artículo 127 de la ley N° 18.695 Orgánica de Municipalidades señala que “será elegido alcalde el candidato que obtenga la mayor cantidad de sufragios válidamente emitidos en la comuna…”, en otras palabras, hoy solo se necesita contar con la mayoría simple de los votos para ser elegido alcalde.

El legislador planteo la necesidad de contar con un sistema democrático que arroje resultados realmente concluyentes, la idea de fondo – indicó Kusanovic- es que “los alcaldes y gobernadores regionales deben llegar al cargo con una mayoría indiscutible, que sea ampliamente respaldado por la gente. Lo que se logra con la mayoría absoluta de los votos y no por el acarreo o la capacidad de llenar buses para ir a votar a la comuna, como ocurre muchas veces en las elecciones de alcalde. Y para el caso de gobernadores regionales indico que “en la primera elección, solo en tres regiones no fue necesario realizar una segunda vuelta, demostrando que el umbral del 40% no es capaz de convocar mayorías concluyentes y no evita que se abran segundas votaciones, por el contrario, abre espacios a populismos oportunistas que inclinan la balanza en segunda vuelta”.

La reforma constitucional presentada, recordó que la idea de crear un órgano ejecutivo de elección popular para las regiones originalmente proponía que fueran elegidos por mayoría absoluta, asimilando el rol y su relevancia a la elección del Presidente de la República. Sin embargo, en la tramitación legislativa este umbral no prospero, aunque “siempre existió la incertidumbre soterrada de abrir espacios al caudillismo y de populismos oportunistas, que a la larga socaban la capacidad de generar consensos en la región y en ultimo termino, la democracia misma” señalo Kusanovic.

Tratándose de la elección de alcaldes, el proyecto de ley contempla una segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos a alcance la mayoría absoluta de los votos, la que tendría lugar solo entre los candidatos que hayan obtenido las dos más alta mayorías relativas y en ella resultará electo aquel que obtenga el mayor número de sufragios. Para esto, el proyecto de ley contemplo que la segunda votación se realice de manera conjunta con la de gobernadores regionales.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a sus colegas a apoyar esta propuesta para que se apruebe lo antes posible: “necesitamos que salga pronto y se aplique este año, porque esto va en directo beneficio de las regiones y las comunas. Todos queremos que el alcalde y el gobernador regional que salga electo sea el que la mayoría absoluta de los votantes elije, esa es la verdadera democracia que nos debe representar en el territorio” concluye Kusanovic.