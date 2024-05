Senador Kusanovic se muestra pesimista ante la posibilidad de eliminar impuestos a los combustibles en zonas extremas



Además, cuestiono las utilidades que genera ENAP sin aumentar su producción.

El aumento de precio de los combustibles no da tregua para los habitantes de la región, quienes han debido soportar en mayor medida su incremento que en el resto del país, ya que si en el sector céntrico Santiago se cobra $ 1363 por el litro de bencina de 93 octanos, en la región de Magallanes el valor es muy superior: en Puerto Williams ese mismo litro se paga a 1.637, es decir una diferencia de 274 pesos (16.7 % más); en Porvenir se paga 1.511 pesos el litro (9.7%); en Puerto Natales 1.470 (7%); y en la ciudad de Punta Arenas a 1.443 pesos el litro, 70 pesos más de lo que se paga en Santiago centro (4.8%)$



Esta situación, ha motivado al senador Alejandro Kusanovic desde que asumió su cargo a empujar una demanda muy sentida para los magallánicos, que es lograr que se exima el pago del impuesto especifico de los combustibles a sus habitantes, tal como lo recordó el parlamentario: “cuando nos visitó por primera vez el Presidente, esto se lo pedí y además le hice entrega personalmente de una carta explicando los costos que los magallánicos asumen, para que estudie la factibilidad de hacerlo, porque para nosotros no es un lujo andar en vehículo, es una necesidad. Y como esto es un tema de impuestos, solo el Presidente puede hacer estos proyectos de ley, los parlamentarios estamos vetados en este tema”.

Kusanovic detallo que siguió empujando esta solicitud por medio de un Proyecto de Acuerdo para que, a través del Senado, se solicitará al Presidente eximir el pago del impuesto especifico de los combustibles a los habitantes de las zonas extremas, sobre el cual indico que “en enero pasado se aprobó este proyecto y se le informo a la Moneda la conformidad del Senado de la propuesta que hice, pero a la fecha no ha habido respuesta, ni señales de que la van a considerar. Al contrario, veo que están subiendo más los impuestos como en el pacto fiscal y creando nuevos impuestos, como el que proponen para el alojamiento de extranjeros, es decir, están buscando ingresos por cualquier parte, cuando deberían empezar por dejar de contratar a más funcionarios, que solo en el 2023 ingresaron más de 65 mil.”

Al respecto, el senador se mostró pesimista: “bien sabe el Presidente que la realidad del centro del país es muy distinta a la nuestra, se lo dije cuando nos reunimos en marzo, pero no veo que su gobierno se ponga en nuestro lugar, aun cuando pagamos más que en cualquier otro lugar. Por eso seguire trabajando e investigar como ser más eficientes en la compra y venta de combustibles para que llegue a buen precio a las personas, porque ENAP sigue generando utilidades a pesar de que no ha aumentado la producción de petróleo, entonces hay que despejar que no sea a costa del precio del combustible que consumimos los chilenos.” cuestiono Kusanovic.