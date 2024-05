Trabajadores Pesqueros de la Zona Centro Sur de Chile (FETRAPES) apoyan proyecto de nueva Ley de Pesca «porque Chile necesita confianza»

En el marco de la discusión de la Nueva Ley de Pesca, los dirigentes de FETRAPES (Federación de Trabajadores Pesqueros y ramas a fines Zona Centro Sur de Chile) Juan Montenegro (Presidente) y Oscar Sáez (Secretario General) viajaron a Santiago para reunirse con el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, esto tras solicitar audiencia.

Preocupación han planteado dirigentes de la industria pesquera por lo expresado por asistentes a la comisión de pesca de la cámara.

“Chile necesita confianza, y en esta ley no se confía (actual ley de pesca), por tanto rehusarnos (a esta nueva ley) es rehusarnos a tener certeza” declaró Juan Montenegro, líder de la colectividad.

Además, Montenegro expresó en la comisión que “En la reunión pasada que se hizo en Concepción, una trabajadora que trabaja en forma eventual, declaró claramente o señaló de que ellos trabajaban 5 meses en el año”, ”existen despidos por recambio de trabajadores”, “existen malas prácticas laborales, por supuesto que sí, es cosa de recordarnos lo que declaró la trabajadora, que le hacían contratos con anexos, todos sabemos que los anexos de contrato son para modificar algo que no fue establecido en el primer contrato, pero acá se le modifican las jornada y los tipos de contrato. Además, planteaba que ellos quedaban a la espera en su casa ‘el llamado’, la pregunta que me hago, cuando esa trabajadora está a disposición del empleador, ¿le están pagando sus remuneraciones?” cerró el dirigente.

“Como FETRAPES, entendemos que algunos compañeros y compañeras les crean a sus patrones o derechamente les hagan caso, porque ven sus trabajos afectados si no lo hacen. Sabemos que la Industria trasladó trabajadores en horario de trabajo a Concepción para presionar a la comisión. ¿Qué independencia tiene un trabajador que lo sacan de su faena para que vaya a defender los intereses de sus patrones?” planteó el dirigente.

En su exposición, manifestaron que “Ninguna empresa debe tener una posición dominante, porque eso da pie para que abusen de los trabajadores, por eso se debe impedir la concentración económica que ha generado la Ley Longueira”

Por otro lado, la organización liderada por Montenegro planteó la necesidad de un Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero público, debido a que en el tema de investigación Montenegro fue enfático “al igual que la ley necesitamos credibilidad, y la verdad de las cosas, que cuando tenemos un Instituto de Fomento Pesquero, que es una empresa público-privada, donde el otro actor es la industria pesquera, hay conflicto de intereses” “que nadie tenga una pizca de desconfianza”

Respecto a licitaciones, Montenegro cuestionó el actual modelo que involucra Licencias Transables y Licencias por licitación debido a la enorme diferencia en recaudación para el estado. Y lo señaló como uno de los motivos por el cual el modelo fracasó.

Finalmente, el dirigente le solicitó a la comisión, invitar al fiscal nacional a dar cuenta de la denuncia interpuesta por la federación que representa respecto a colusión en merluza austral. “No queremos que pase lo mismo que pasó con la arista ASIPES en la cual se terminaron cerrando los casos sin saber si hubo o no hubo”

Respecto a otros temas tratados con la subsecretaría, desde la organización levantaron los siguientes:

– Impedir el menoscabo económico de los trabajadores debido al traspaso de cuotas.

– La importancia de tener investigación sin conflicto de intereses.

– Una empresa estatal de pequeños pelágicos

– Preocuparse por aumentar el valor agregado

– Impedir la colusión en licitaciones pesqueras asignándoles a la FNE.

Finalmente, manifestaron que el subsecretario se comprometió a seguir trabajando todos los temas tratados, en especial los laborales.