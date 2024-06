SLEP Magallanes trabaja con la red de docentes especialistas en educación de adultos





Según los datos que maneja la Red Calafate Aike para la educación de adultos, en Magallanes hay unas 40 mil personas que no terminaron su proceso formal de educación escolar, es decir, no han egresado de la enseñanza básica o la educación media.

Es una cifra alarmante que esta red de docentes especializados en la educación de jóvenes y adultos pretende reducir mediante distintas acciones. Una que se preparan para abordar es involucrar a las empresas para que ayuden a los trabajadores que estén en esa situación a volver a las aulas.

El coordinador de la red y docente del Instituto Superior de Comercio, Roberto López, se reunió con el director ejecutivo del SLEP Magallanes, Mario García Martínez, para comentar los avances del trabajo educativo e invitar a esta institución a una mesa de trabajo intersectorial que ayude a que cada vez más personas terminen la educación formal.

La Red Calafate Aike está integrada por docentes especializados en educación de jóvenes y adultos de establecimientos de todo tipo de dependencia que se reúnen regularmente para planificar estrategias pedagógicas.

“Queremos llegar a ese mundo empresarial y hacerle entender cuál es nuestra visión de la educación para la gente que no ha terminado la escuela o el liceo y lo beneficioso que puede ser, incluso para las empresas, que ellos terminen su cuarto medio”, comentó Roberto López.

En tanto, el director ejecutivo del SLEP Magallanes dijo que “en nuestro sistema público tenemos una matrícula cercana a las 400 personas mayores de 15 años que en algún momento abandonaron el sistema escolar y hoy están cursando nuevamente la educación básica o media. Fortalecer la educación de personas jóvenes y adultas es una de las prioridades de nuestro servicio que busca ofrecer las mejores opciones para que puedan retomar y continuar sus trayectorias educativas”.