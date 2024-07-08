Carros, comparsas, disfraces y murgas ganadoras del Carnaval de Invierno Punta Arenas 2024
Carro Categoría A: ASMAR MAGALLANES
Carro Categoría A: MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO
Carro Categoría B: MINISTERIO FAMILIAR CRISTIANO – EL ARCA DE NOE
Carro Categoría B: KM 100 SENTIMIENTO CAMPERO – DEL CAMPO A LA CIUDAD
Comparsa: ENAP MAGALLANES – FANTASIA ENAP
Comparsa: ASMAR MAGALLANES – TOY STORY EN MAGALLANES
Comparsa: TRANSPORTES ULTRAMAG Y PAMELA LEVICOY – FANTASIA
BRASIL EN LA PATAGONIA
Murga: COLEGIOS SALESIANOS PUNTA ARENAS – MURGA SALESIANA
Murga: AGRUP. ESENCIAS DE MI TIERRA – ESENCIAS DE MI TIERRA Y SUS DANZAS CAPORALES
Murga: AGRUP. PACIENTES ONCOLOGICOS DE PUNTA ARENAS – PONLE COLOR A TU VIDA Y A TUS COMIDAS
Batucada: ESCUELA BATUCADA TIMBALADA DO SUR – VERSUS, DUALIDAD ETERNA
Batucada: BATUCADA DA SOUL – ORGULLOSAMENTE MAGALLANICO
Batucada: SAKUMBA AUSTRAL – DIOSES DE LA TIERRA
Disfraz: PAMELA AGÜERO ARTEKREA – PINGÜINO PICHON BAILARIN
Disfraz: JANET VALDEZ – GAUCHA MAGALLANICA
Disfraz: LILIANA CARCAMO – MONUMENTO GOLETA ANCUD