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Carros, comparsas, disfraces y murgas ganadoras del Carnaval de Invierno Punta Arenas 2024

Carros, comparsas, disfraces y murgas ganadoras del Carnaval de Invierno Punta Arenas 2024

Carro Categoría A: ASMAR MAGALLANES

🥈Carro Categoría A: MUNICIPALIDAD DE SAN GREGORIO

🥇Carro Categoría B: MINISTERIO FAMILIAR CRISTIANO – EL ARCA DE NOE

🥈Carro Categoría B: KM 100 SENTIMIENTO CAMPERO – DEL CAMPO A LA CIUDAD

🥇Comparsa: ENAP MAGALLANES – FANTASIA ENAP

🥈Comparsa: ASMAR MAGALLANES – TOY STORY EN MAGALLANES

🥉Comparsa: TRANSPORTES ULTRAMAG Y PAMELA LEVICOY – FANTASIA

BRASIL EN LA PATAGONIA

🥇Murga: COLEGIOS SALESIANOS PUNTA ARENAS – MURGA SALESIANA

🥈Murga: AGRUP. ESENCIAS DE MI TIERRA – ESENCIAS DE MI TIERRA Y SUS DANZAS CAPORALES

🥉Murga: AGRUP. PACIENTES ONCOLOGICOS DE PUNTA ARENAS – PONLE COLOR A TU VIDA Y A TUS COMIDAS

🥇Batucada: ESCUELA BATUCADA TIMBALADA DO SUR – VERSUS, DUALIDAD ETERNA

🥈Batucada: BATUCADA DA SOUL – ORGULLOSAMENTE MAGALLANICO

🥉Batucada: SAKUMBA AUSTRAL – DIOSES DE LA TIERRA

🥇 Disfraz: PAMELA AGÜERO ARTEKREA – PINGÜINO PICHON BAILARIN

🥈Disfraz: JANET VALDEZ – GAUCHA MAGALLANICA

🥉Disfraz: LILIANA CARCAMO – MONUMENTO GOLETA ANCUD

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Importante reunión de trabajo sostuvieron el Defensor Nacional de la Niñez y servicio de Protección Especializada

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