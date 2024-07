Caso de colombiano baleado: Juez negó medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y Carabineros recobraron su libertad

Por cuatro horas se extendió la audiencia de formalización que se llevó a cabo este miércoles 10 de julio en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, en contra de tres funcionarios de Carabineros acusados de violencia innecesaria con resultado de muerte de un ciudadanos colombiano, que fue baleado el lunes tras una denuncia por violencia intrafamiliar.

En la audiencia la Fiscalía presentó los antecedentes apoyándose de los registro de videos del procedimiento, acusando a los funcionarios de haber actuado en forma desmedida ante una situación que a juicio del fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González, “pudo haberse evitado”, refiriéndose a la cantidad de balas que recibió el ciudadanos colombiano.

Según se expresó en la audiencia el hombre se habría estacionado en el umbral de la puerta del inmueble con dos cuchillos tipo carnicero, sin embargo el ente persecutor alude que este sin realizar un movimiento que se considerara con intención de agredir a los funcionarios, los policías descargan un primer proyectil, alojándose en una de sus piernas para, acto seguido, recibir cuatro disparos más en distintas partes del cuerpo de un total de 9 tiros.

“A nuestro juicio es una fuerza irracional por parte de carabineros puesto que la víctima no hizo ningún movimiento, pero después ya de haber recibido el primer impacto había una persona en el suelo y recibe más impactos, que a nuestro juicio no era necesario”, precisó el Fiscal.

El fiscal en ese sentido y basado en las imágenes de video, solicitó medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total, sin embargo los alegatos se centraron en esos puntos por parte de la Defensa quienes lograron convencer al juez dejando a los funcionarios en libertad.

“Creemos que aquí no había un ilícito penal y no hay antecedentes que respalden la acusación de violencia innecesaria previsto en el código penal, por ende no avizoramos un actuar desmedido por parte de los funcionarios y así lo entendió el juez de la audiencia al dejar sin medidas cautelares a nuestros representados”, dijo Rodrigo Lillo Defensor Penal Público.

Según se informó en la audiencia, la mujer formuló la denuncia por violencia intrafamiliar debido al temor que tenía de dejar a su hija de 3 años a solas con su padre, pues éste tenía una condena anterior por violación y mantenía un proceso pendiente por el mismo delito.

Según expresó el abogado Juan José Arcos ante esos antecedentes, “aquí se evitó un eventual femicidio, pues la persona tenía antecedentes penales y Carabineros actuó en defensa de la madre y su hija”, afirmó.

Agregó que, “los jamás debieron estar en la situación de acusados, al contrario a ellos se les debió entregar un reconocimiento por su actuar en favor de las víctimas es decir la madre y su hija”. dijo Arcos.

Tras negarse las medidas cautelares por parte del juez, la Fiscalía anunció que apelaría dicha resolución a la Ilustrísima Corte de Apelaciones puesto que el ente persecutor mantiene que existe una acción desmedida por parte de los funcionarios.

En la audiencia se estableció un plazo de investigación de 6 meses.

