Hacia una sociedad para todas las edades: Construyendo solidaridad y equidad entre generaciones

Las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y la Misión Permanente de Chile organizaron, durante los Días de Acción de la Cumbre del Futuro en Nueva York, el evento paralelo titulado: «Hacia una sociedad para todas las edades: construyendo solidaridad y equidad entre generaciones». En la ocasión, las comisiones regionales lanzaron su informe de políticas conjunto sobre «relaciones intergeneracionales, creando un mundo para todas las edades para que nadie quede atrás», que ofrece recomendaciones sobre los desafíos y oportunidades sociales y económicas que los cambios demográficos presentan para avanzar hacia sociedades multigeneracionales en las distintas regiones.

La Representante Permanente de Chile, Embajadora Paula Narváez, quien fue anfitriona del evento, destacó en sus palabras de apertura que “la solidaridad intergeneracional no es solo un imperativo moral, sino una necesidad estratégica. A medida que nuestras poblaciones se vuelven más diversas en términos de edad, debemos fortalecer los mecanismos que garanticen igualdad de oportunidades y protección para personas de todas las edades. Esto implica crear fuerzas laborales multigeneracionales, promover el trabajo decente para todos y combatir la discriminación por edad en todas sus formas. También implica garantizar que aquellos que aún no han nacido tengan una voz en las decisiones que tomamos hoy, a través de mecanismos institucionales que nos hagan responsables ante las generaciones futuras”. Concluyó afirmando que “a medida que avanzamos, es esencial centrarnos en la implementación concreta de estas ideas. Nuestro objetivo debe ser generar recomendaciones de políticas, compromisos voluntarios y asociaciones que contribuyan directamente a los resultados de la Cumbre del Futuro”.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, en su calidad de Coordinador de las comisiones regionales de las Naciones Unidas, subrayó en su intervención que el evento fue una oportunidad para el compromiso y la movilización en torno a la construcción de una mayor solidaridad intergeneracional entre las regiones, contribuyendo a la implementación del Pacto por el Futuro, particularmente en los pilares sobre Juventud y Generaciones Futuras y la Declaración sobre las Generaciones Futuras. Este evento también contribuye al proceso preparatorio para la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo. “Para hacer realidad una sociedad para todas las edades, los Estados deben abordar las diversas desigualdades que se acumulan a lo largo del ciclo de vida y diseñar e implementar estrategias que fomenten la solidaridad intergeneracional”, añadió.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), Armida Salsiah Alisjahbana, presentó los principales hallazgos del Informe Conjunto, que incluye las últimas evidencias sobre tendencias demográficas y relaciones intergeneracionales, mercados laborales, protección social, cuidados, arreglos de vivienda y digitalización en las distintas regiones, así como recomendaciones para construir sociedades para todas las edades. Resaltó que “construir una sociedad para todas las edades se trata de crear un mundo donde todos, independientemente de su edad, puedan contribuir y beneficiarse del desarrollo. Lograr esto requiere un compromiso con políticas de desarrollo inclusivas que apoyen a las personas de todas las edades, y una fuerte solidaridad y colaboración entre regiones, sectores y generaciones”.

En el segmento interactivo moderado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), Tatiana Molcean, se destacó la necesidad de mejorar el conocimiento sobre las relaciones intergeneracionales y fomentar la solidaridad intergeneracional en el contexto del aumento de la longevidad y el envejecimiento poblacional, un área en la que la UNECE promueve activamente la cooperación regional, el diálogo político y el intercambio de experiencias entre los Estados miembros a través del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Envejecimiento de la UNECE.

“Una de las tareas clave es responder a las necesidades y los roles cambiantes de los individuos en las familias, comunidades y sociedades a lo largo del ciclo de vida mediante la solidaridad intergeneracional e intrageneracional y aprovechar el potencial del aumento de la longevidad. Para definir respuestas políticas efectivas a las tendencias demográficas actuales, es necesario reconocer a las personas mayores como participantes activos en el desarrollo sostenible y como contribuyentes a la configuración de nuestro futuro, junto con las generaciones más jóvenes”, subrayó.

En su intervención, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África (CEPA), Claver Gatete, destacó las tendencias demográficas únicas de África, señalando que para 2050, uno de cada tres jóvenes a nivel mundial será africano. Subrayó la urgente necesidad de invertir en educación y creación de empleo para aprovechar este potencial, al tiempo que se aborda la rápida urbanización, que verá a más del 60% de la población africana viviendo en ciudades para 2050. Gatete enfatizó el impacto del cambio climático, que le cuesta a África hasta un 5% del PIB anualmente, y pidió la reforma de los sistemas financieros globales obsoletos y los altos costos de endeudamiento. Empoderar a los jóvenes y fomentar la solidaridad intergeneracional, concluyó, es esencial para garantizar la justicia y el crecimiento sostenible para las generaciones futuras.

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), Rola Dashti, se centró en la transformación verificada en los mercados laborales. “Necesitamos una revolución de habilidades; debemos anticiparnos a las habilidades requeridas para la próxima década. Por eso los gobiernos deben colaborar con el sector privado para crear programas de capacitación ágiles que no solo respondan, sino que se alineen proactivamente con las necesidades futuras”, subrayó. Abordando la protección social, Dashti señaló que muchos de los sistemas de protección social y redes de seguridad están desactualizados y no cubren formas no tradicionales de empleo. “Aquí es donde necesitamos un nuevo contrato social, con beneficios universales adaptables a diversas trayectorias profesionales y sectores”, añadió, destacando que “toda política que hagamos hoy debe pasar la prueba de la equidad intergeneracional”.

El panel también contó con destacados representantes, entre ellos Jeffrey Lizardo, Viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana; Jean Todt, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial; Rosario Díaz Garavito, Fundadora del Movimiento Millennials; y la Dra. Robin Fenley, Vicepresidenta del Comité de ONG sobre Envejecimiento.

En su intervención, el Viceministro Jeffrey Lizardo compartió los desafíos que presentan los cambios demográficos, pero también las oportunidades. Destacó además las inversiones realizadas por el Gobierno de la República Dominicana en políticas sociales que cubren a diferentes grupos de la población, desde la primera infancia hasta la adultez, incluyendo áreas como el cuidado, la educación, el seguro de salud y la protección social. “Es esencial enfatizar la alineación de los planes a corto y mediano plazo con los objetivos a largo plazo, como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el recientemente lanzado Plan RD 2036. Lograr esto requerirá fortalecer compromisos, fomentar la participación activa y establecer asociaciones entre gobiernos, el sector privado, la academia, las comunidades, la sociedad civil y la cooperación internacional para impulsar conjuntamente esta visión de futuro en un contexto de gran incertidumbre”, concluyó.

El Enviado Especial Jean Todt destacó que cada año, el asombroso número de muertes relacionadas con accidentes de tráfico cobra la vida de 1,19 millones de personas, dejando a innumerables otras con lesiones graves. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de muerte para niños y jóvenes de 5 a 29 años, y mencionó la campaña global de la ONU #MakeASafetyStatement , que lanzó recientemente para abordar esta pandemia silenciosa.

Rosario Díaz Garavito aportó la voz de la juventud al subrayar la importancia de invertir en este grupo poblacional y verlo como socios para construir una sociedad para todas las edades. Agradeció a las comisiones regionales, en particular a la CEPAL, por brindarles un espacio para organizar el Foro Juvenil Regional en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. La Dra. Robin Fenley felicitó a las comisiones regionales por el informe de políticas conjunto y mencionó la importancia de los procesos de seguimiento para implementar sus recomendaciones.

Con un enfoque particular en la equidad intergeneracional, el evento paralelo también se centró en compromisos voluntarios, acciones concretas y asociaciones necesarias para cumplir con el Pacto por el Futuro.