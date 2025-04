Delegada Constanza Calisto dio la bienvenida a nueva dotación de Carabineros en Puerto Williams

– La máxima autoridad de la Provincia Antártica Chilena se reunió con parte del contingente que este año pasa a ser parte de las filas de la unidad policial encabezada por el mayor Nemesio Godoy. En este encuentro, enmarcado en las actividades por el 98° aniversario de la institución, se dialogó sobre los avances y desafíos en el ámbito de la seguridad local, así como los retos a alcanzar bajo el alero del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.

En vísperas del 98° aniversario de Carabineros de Chile, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, sostuvo una reunión con el comisario de la IV Comisaría de dicha institución policial en Puerto Williams, mayor Nemesio Godoy, y parte de la nueva dotación de la unidad.

En este encuentro, llevado a cabo en el salón de honor “Alguacil Mayor Jorge Vera Vera” del organismo establecido en la ciudad de Isla Navarino, la máxima autoridad provincial tuvo posibilidad de entablar un diálogo relacionado a los avances y desafíos en seguridad pública local, así como también dar la bienvenida a quienes se integran a la comisaría más austral del país.

La delegada Calisto destacó las labores conjuntas desarrolladas a través del otrora Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y los retos a alcanzar por la institución policial en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, puesto en marcha el 1 de abril pasado. “Nuestros índices de criminalidad son muy distintos a los nacionales y regionales. Es así como nosotros tenemos que reforzar el trabajo activo en la prevención a través de la Ley de Drogas, mitigar la violencia intrafamiliar, delitos ocasionados en la vía pública y todo lo que tiene que ver con el reforzamiento de la soberanía, los patrullajes y el trabajo hacia la comunidad”, sostuvo la autoridad de Gobierno.

Por su parte, el mayor Godoy detalló que la nueva dotación está compuesta por un suboficial y funcionarios comprometidos con entregar seguridad y prevención a la zona austral. Las características del personal continúan siendo personas especializadas en los ámbitos de montaña y frontera, incluyendo tanto a contingente femenino como masculino, con el fin de seguir por la senda de diversificación del organismo. “Afortunadamente, podemos contar con profesionales altamente destacados en su desempeño laboral, con una vasta trayectoria institucional, que refleja mucho conocimiento en distintos ámbitos. Vienen de distintas unidades del país, tanto de Santiago como de otras regiones, y van a brindar el apoyo necesario que la ciudadanía busca, que es sentirse más segura y con más confianza con nuestra institución”, dijo el jefe policial.

Respecto a la reciente incautación de medio kilo de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto de Punta Arenas que tenía como destino Puerto Williams, el mayor Godoy valoró el trabajo conjunto con el OS-7 de Carabineros de la capital regional, área especializada en el combate al tráfico de sustancias ilícitas. “Si bien no existe un nivel de delito de mayor connotación social tan elevado como en otros lugares del país, Puerto Williams no se encuentra ajeno de ciertas condicionantes. Lamentablemente, hay incivilidades que incurren ciertas personas y que están sujetas a nuestro control y fiscalización. En este aspecto, la Ley de Drogas es una de ellas. Es un delito que está constantemente siendo monitoreado, que actúa de manera silenciosa. No obstante a ello, tenemos los argumentos y la convicción que se pueden realizar acciones para mitigar este delito y para que las personas en Puerto Williams, en lo posible, no incurran en este tipo de comportamiento”, mencionó.

En cuanto a las actividades por el 98° aniversario de Carabineros, Godoy detalló que el 13 de abril pasado se realizó una corrida familiar canina, la cual tuvo una alta convocatoria de la comunidad. Además, como es tradición, a las 7:00 horas de este domingo 27 de abril se efectuará la ceremonia de izamiento del pabellón nacional y se reconocerá al personal que cumple 20 años de servicio, en el frontis de la IV Comisaría de Carabineros, ubicado en calle Piloto Pardo 287, Puerto Williams, actividad que el año pasado debió ser cancelada producto del homicidio contra tres carabineros en Cañete, Región del Biobío. “Invitamos a la comunidad a que también pueda participar de esta bonita ceremonia y que es abierta a todo público”, cerró el comisario.