EEUU exime a teléfonos inteligentes y computadoras de «aranceles recíprocos»

WASHINGTON, 12 abr (Xinhua) — La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció la noche del viernes en una guía actualizada que el Gobierno eximió a los teléfonos inteligentes, computadoras y otros productos electrónicos de sus «aranceles recíprocos».



El documento indica que la exención se aplica a los productos electrónicos que ingresen a Estados Unidos después del 5 de abril y que los «aranceles recíprocos» ya pagados pueden ser reembolsados previa solicitud.



«Se trata de un giro de 180 grados en la política arancelaria», afirmó el boletín financiero The Kobeissi Letter en la red social X.



El último anuncio podría amortiguar el impacto de los aranceles sobre los consumidores y beneficiar a gigantes de la electrónica como Apple Inc. y Samsung Electronics Co., de acuerdo con Bloomberg.



Las amplias e impredecibles políticas arancelarias han desencadenado turbulencias en los mercados financieros e incluso han provocado las críticas de figuras clave del Partido Republicano, como el exvicepresidente Mike Pence.