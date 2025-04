El descalabro de los mercados arruina la celebración de Javier Milei por los aranceles de Trump

Los aranceles anunciados por el presidente de EE.UU., Donald Trump, han sacudido al mundo en tan solo dos días, y como no podía ser de otra manera, también han afectado severamente a Argentina.



A pesar del fuerte golpe que están sufriendo las bolsas y la incertidumbre que se cierne sobre todos los mercados y la economía en su conjunto, desde la administración liderada por el presidente argentino, Javier Milei, se han mostrado satisfechos con el 10 % que les ha impuesto su homólogo estadounidense.



Sin embargo, diferentes indicadores económicos cuestionan la alegría de Milei, que este jueves, tras el terremoto provocado por los aranceles, se desplazó hasta Florida para recibir un premio en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump.



Aranceles, caída bursátil y despegue del riesgo país



Trump anunció el miércoles 2 de abril que impondrá aranceles del 10 % a Argentina, a partir de este sábado.



Tras el anuncio, el jueves las acciones de compañías argentinas en Wall Street llegaron a hundirse un 11 % a la par que los principales índices bursátiles se derrumbaban en EE.UU. Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires también cayó, aunque de manera menos abultada, un 3,4 %. Este viernes los datos son peores y las papeletas argentinas cayeron hasta un 11 % y la bolsa porteña se hundió más de un 7 %.



Además, el jueves los bonos soberanos retrocedieron en un 2 % y el riesgo país despegó un 6 % acercándose a los 900 puntos, según informó La Nación, mientras que en la jornada del viernes se superó esa barrera, constituyendo el valor más alto en los cinco últimos meses de un índice que mide la diferencia de los bonos de diferentes países frente al Tesoro de EE.UU.



Hay unanimidad en que las consecuencias de los aranceles a corto plazo se traducirán en una reducción de las exportaciones a EE.UU., debido al alza de precios que supone para los consumidores, y una consecuente reducción de la actividad en Argentina con una caída de la mano de obra empleada.

La celebración de Milei

Si la imposición de aranceles, que ya había sido anunciada a bombo y platillo, ha sido acogida con desagrado por prácticamente todos los líderes mundiales, independientemente de la cercanía ideológica al presidente de EE.UU., no ha sido así en el caso de Milei.



El político libertario manifestó su primera reacción a través de las redes sociales.



«Friends Will be Friends [Los amigos serán amigos, en español]», escribió Milei en una publicación en su cuenta de X, adjuntando un enlace a la canción que lleva ese nombre, perteneciente a la banda británica Queen.

Fuente. RT News.