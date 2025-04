Foro de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: ejemplo de multilateralismo en acción

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es ejemplo de multilateralismo en acción y de la capacidad de convenir voluntades, buscar acuerdos y alianzas, y avanzar en agendas comunes de cooperación, coincidieron hoy representantes de países de la región, de agencias de las Naciones Unidas y organismos regionales, multilaterales y de la sociedad civil presentes en la octava reunión de la plataforma, que finalizó este viernes 4 de abril en la sede principal de la CEPAL en Santiago de Chile.

A cinco años de que se cumpla el plazo de la Agenda 2030, los delegados enfatizaron que América Latina y el Caribe debe redoblar esfuerzos para seguir impulsando el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través del trabajo colaborativo entre múltiples actores.

La octava reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible reunió a más de mil personas, entre ellas, más de 160 delegados de gobierno de 24 países miembros del Foro, y más de 800 participantes provenientes de la sociedad civil, la academia, el sector privado y organismos internacionales. En total, se realizaron más de 20 sesiones plenarias y más de 40 eventos paralelos.

La ceremonia de clausura estuvo encabezada por Jorge Rubio Correa, Director General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en su calidad de Presidente del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; y José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Cerramos una intensa reunión de trabajo, diálogo y reflexión conjunta”, destacó el Embajador Jorge Rubio Correa durante su discurso de clausura, y subrayó que la octava reunión del Foro ha sido “un espacio fructífero de cooperación regional, intercambio de experiencias y renovación de compromisos con la Agenda 2030”.

“Este Foro ha sido un recordatorio de que el tiempo apremia. Estamos a solo 5 años del 2030. De no acelerar el paso muchos de los Objetivos podrían no alcanzarse. Pero no venimos a resignarnos, venimos a reafirmar que con voluntad política, con cooperación efectiva, con participación ciudadana, alcanzaremos nuestros objetivos”, precisó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL advirtió que, ante la difícil coyuntura por la que atraviesa la región y el mundo, es muy fácil paralizarse, replegarse y desmotivarse.

“Sin embargo, ustedes han mandado una señal de movimiento, de compromiso, de seguir creyendo en la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro como lo que son: logros históricos de la humanidad para avanzar hacia un futuro mejor, para todas las personas y para todo el planeta”, enfatizó.

José Manuel Salazar-Xirinachs añadió que el mayor aprendizaje de los diez años de implementación de los ODS es que solo se lograrán las transformaciones necesarias a través del trabajo colaborativo entre múltiples actores.

Durante la reunión, la CEPAL presentó el informe América Latina y el Caribe y la Agenda 2030 a cinco años de la meta: ¿Cómo gestionar las transformaciones para acelerar el progreso? , que incluye datos actualizados sobre los indicadores de los ODS y advierte que, al ritmo actual, solo un 23% de las metas se alcanzarían en 2030 en la región; un 41% va en la dirección correcta, pero con rezago para llegar al umbral establecido, mientras que la trayectoria de cumplimiento de un 36% de las metas restantes está estancada o en retroceso respecto de 2015.

Al respecto, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL enfatizó que el trabajo realizado durante los días del Foro demuestra que ese diagnóstico no es una sentencia: “sí se pueden adoptar acciones que nos permitan acelerar el progreso y generar capacidades para gestionar las transformaciones necesarias. No es momento para la timidez o para la dilación. Nos encontramos en una coyuntura que requiere sentido de urgencia y acciones audaces”, expresó.

En un documento de conclusiones y recomendaciones de 142 puntos aprobado al término de la reunión, los países adherentes advirtieron que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible, por lo que es crucial llegar primero a los más rezagados y empoderar a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, alertaron que el aumento de las desigualdades sigue siendo un rasgo predominante de América Latina y el Caribe, incluso en aquellos países con un nivel de crecimiento económico elevado. Resaltaron que la lucha contra la desigualdad requiere, entre otras medidas, aumentar la inversión en servicios sociales, incluidos los servicios de protección social, y oportunidades económicas en alianzas mundiales, regionales y nacionales, así como la coordinación entre las autoridades nacionales y locales, el sector privado, el sistema financiero internacional, la sociedad civil, el sector académico y otras partes interesadas pertinentes, para que, mediante una labor conjunta y en consonancia con los planes y políticas nacionales, se cumpla la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.